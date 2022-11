﻿Glasfaser-Ausbau in Kiel-Russee: Der Ärger findet kein Ende

Kiel. Der Ärger um den Glasfaser-Ausbau in Kiel-Russee findet kein Ende. Seit über einem halben Jahr laufen die Bauarbeiten und strapazieren die Nerven der Anwohner. Die Fläche am Waldweg, auf der das Material für den Ausbau gelagert wird, liegt nahe an einem Wohngebiet. Über ständigen Lärm sowie Schäden an Grundstücken, Zäunen und Hecken klagen die Anwohner. Auf der vorletzten Ortsbeiratssitzung im Oktober war ein Vertreter des Internet-Anbieters TNG anwesend, um sich die Beschwerden der Bürger anzuhören. Von diesem hieß es damals, man wolle sich um Schadensbegrenzung bemühen.

Doch gebessert hat sich seitdem offenbar kaum etwas – so zu hören in der letzten Ortsbeiratssitzung am vergangenen Dienstag. „Es hat sich nichts geändert“, klagte einer der anwesenden Anwohner. „Die 40-Tonner fahren weiter fröhlich den Waldweg rauf und runter.“ Der Waldweg ist nur für Fahrzeuge bis zu fünf Tonnen zugelassen. „Die Radlader werden immer größer“, so ein anderer Anwohner. „Man findet keine Ruhe. Das ist wirklich schlimm.“

Reaktion vom Anbieter stößt auf Empörung

Ortsbeiratsvorsitzender Winfried Jöhnk (SPD) stimmte in den Chor der Beschwerdeführer ein. Ein Ortstermin, wie von TNG angekündigt, habe es bis heute nicht gegeben. Auch wies Jöhnk darauf hin, dass TNG der Einladung zur aktuellen Sitzung nicht gefolgt sei. Schriftlich habe TNG mitgeteilt, die Arbeitszeiten an Sonnabenden auf 9 Uhr morgens angehoben zu haben, zur Entlastung der Anwohner. Für Schäden sehe sich TNG „nicht im Boot“. „Wenn ich sage, ich bin enttäuscht von der Antwort, ist das sehr moderat ausgedrückt“, so Jöhnk.

Auf Bitten der Anwohner kündigte der Vorsitzende an, mit dem Problem noch einmal an die Stadt heranzutreten. „Vielleicht können wir auf diesem Weg etwas erreichen“, so Jöhnk. Der Ortsbeirat selbst habe leider keine Entscheidungsgewalt.

Ob etwaige Schritte noch rechtzeitig kommen, wird sich zeigen müssen. Ende Dezember sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein. Auch wenn die im Ortsbeirat anwesenden Anwohner noch nicht recht daran glauben mögen.

Von Sven Raschke