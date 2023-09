Fridays For Future

Fridays for Future rief am 15. September zum weltweiten Klimastreik auf. Auch die Kieler demonstrierten mit bunten Plakaten.

Rund 2000 Demonstranten haben nach Polizeiangaben am Freitag in Kiel am weltweiten Klimastreik der Bewegung Fridays for Future teilgenommen. Der Protestzug in der Landeshauptstadt war damit der größte in Schleswig-Holstein. Mit dabei hatten die Demonstranten auch konkrete Forderungen für den Norden.

