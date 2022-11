Alle Jahre wieder beantworten wir die Frage, wo sich der beste Weihnachtsmarkt-Glühwein in Kiel finden lässt. 2022 sind unsere Expertinnen Karolina Styn vom Gourmetlokal Kos und Valeria Steinbach vom Edel-Italiener Maratea. Nur bei einem im Glühweinstände-Test stimmte für sie wirklich alles.

Kiel. 2022 kann man wieder auf dem Kieler Weihnachtsmarkt und dem Weihnachtsdorf in Kiel Glühwein trinken gehen. Sogar von allen Corona-Schutzmaßnahmen befreit. Aber wo schmeckt der Glühwein in Kiel am besten? Wo ist er besonders heiß? Und an welchem Kieler Glühweinstand lässt er sich am schönsten genießen?