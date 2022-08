„Traumstandort“: Hier entstehen 163 Wohnungen an der Hörn in Kiel

Richtfest in aufstrebender Lage: im Hörnankerhaus neben der Halle 400. Unter den 163 Wohneinheiten sind 34 Sozialwohnungen. Zwölf Gewerbeeinheiten markieren das Erdgeschoss. Darunter eine Tiefgarage in voller Länge. In einem Jahr soll es fertig sein. Was das neue Haus an der Hörn so besonders macht.