﻿„Gorch Fock“ bekommt kurz vor Kiel noch ein paar Orkanböen

Kiel. Auf der ersten Etappe ging der „Gorch Fock“ wegen des kräftigen Gegenwinds im Englischen Kanal fast der Sprit für den Motor aus. Doch die letzte Etappe der 175. Auslandausbildungsreise von Dublin nach Kiel hatte reichlich Wind aus der richtigen Richtung.

Am Freitag um 10 Uhr soll die Bark der Marine wieder in Kiel eintreffen und an der Gorch-Fock--Mole des Marinestützpunktes festmachen. Das 89 Meter lange Segelschiff hatte Kiel am 20. März verlassen.

Angesteuert wurden seitdem die Häfen La Coruna, Cadiz, Funchal, Ponta Delgada und Dublin. In Cadiz in Spanien und Ponta Delgada auf den Azoren (Portugal) wurden die Kadetten gewechselt. Insgesamt erhielten auf dieser Fahrt 250 Kadetten ihre seemännische Grundausbildung.

Auch Kadetten aus Afrika und Südamerika waren auf der „Gorch Fock“ dabei

Mit an Bord waren auch Offizieranwärter aus Kolumbien, Frankreich, Togo, Kamerun und Senegal. Sie sind im Rahmen von Partnerschaften zwischen den Staaten in Deutschland in der Offizierausbildung.

Für den Kommandanten waren die Wechsel der Offizieranwärter besondere Höhepunkte. „Die intensivsten Erlebnisse waren die Segelvorausbildungen in Cadiz und Ponta Delgada mit einem jeweils neu eingeschifften Lehrgang“, so Kapitän zur See Andreas Peter Graf von Kielmansegg.

Dabei musste die Stammbesatzung die jungen Frauen und Männer immer wieder neu mit dem Schiff, der Takelage und den Aufgaben an Bord vertraut machen.

Viel Wind auf dem letzten Abschnitt der Auslandsausbildungsreise

Da in diesem Jahr die Fahrt wegen der vielen Kadetten etwas länger dauerte, war die Bark zu zwei wichtigen Terminen nicht im Heimathafen. Den 175. Jahrestag der Gründung der ersten deutschen Marine erlebte die „Gorch Fock“ am 14. Juni im Atlantik auf dem Weg von Ponta Delgada nach Dublin.

Während der Windjammerparade zur Kieler Woche am 24. Juni lag die Bark im Hafen von Dublin. Dafür durfte die Crew auf der letzten Etappe richtig die Segel setzen. Mit zum Teil über 13 Knoten ging es um Schottland herum und durch die Norwegensee ins Skagerrak.

Auf den letzten Meilen bekommt es die „Gorch Fock“ nun noch einmal mit einem Sturmtief zu tun. Am Mittwoch wird das Tiefdruckgebiet „Poly“ mit Orkanböen erwartet. Diese Phase will die Besatzung in der westlichen Ostsee vor der Kieler Bucht abwettern.

