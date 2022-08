﻿„Gorch Fock“ in Kiel: Wie sich die Kadetten auf ihre Ausbildungsfahrt vorbereiten

Vor ihrer Ausbildungsfahrt mit der „Gorch Fock“ trainieren rund 100 Kadetten an der Pier in Kiel verschiedene Abläufe auf dem Schiff. Wie sieht das aus und was müssen die Offizieranwärter beachten?

Kiel. Plötzlich geht alles ganz schnell. In Blau gekleidet, klettern mehrere Dutzend Kadetten hoch in die Takelage der „Gorch Fock“. Sie wirken routiniert, verteilen sich an den Rahen, den segeltragenden Querbalken der Takelage, sichern sich mit einem Klettergurt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Vorgang, das sogenannte Aufentern, ist genau einstudiert, es kommt auf jeden Handgriff an. Die müssen jetzt auch sitzen. Denn die Übung an diesem Donnerstagmorgen ist eine der letzten, bevor es ernst wird. Bevor rund 100 Offizieranwärter zusammen mit der Stammmannschaft der "Gorch Fock" am Montag zu einer Ausbildungsfahrt in See stechen.

„Gorch Fock“: Kadetten führen seit zwei Wochen Trockenübungen durch

Seit zwei Wochen üben die Kadetten auf der „Gorch Fock“ trocken, also an der Pier, ohne Seegang. „Optimale Bedingungen“, so nennt es Kapitänleutnant Julius, zweiter Navigationsoffizier der „Gorch Fock“, dessen Nachnamen aufgrund von Marinevorgaben nicht in der Zeitung zu lesen ist.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich scheint an diesem Donnerstagmorgen die Sonne, ein leichter Wind weht. Nicht vergleichbar mit dem, was die Offizieranwärter auf See erwarten könnte: Ein schaukelndes Schiff, Dunkelheit, starke Windböen. „Am Anfang müssen sich die Kadetten erstmal an die „Gorch Fock“ gewöhnen“, sagt Julius, der selbst vor neun Jahren auf dem Segelschulschiff ausgebildet wurde.

Video: Besatzung der Gorch Fock bereitet sich auf Ausbildungsfahrt vor Rund 100 Offiziersanwärter bereiten sich seit zwei Wochen in Kiel auf ihre Ausbildungsfahrt mit der Gorch Fock vor. Am kommenden Montag soll die Gorch Fock in See stechen - Ziele sind Rostock, Stettin (Polen) und Helsinki (Finnland).

Die Kadetten sind auf ihren Positionen an den Rahen angekommen. Dank ihres Sicherungsgurts können sie mit beiden Händen arbeiten. Sie lösen die Knoten an den Befestigungen, mit denen die Segel eingepackt sind. Sobald sie an einer Rah mit ihrer Arbeit fertig sind, streckt einer die Faust in die Luft. Es ist das Signal: Wir sind bereit! Als alle Rahen soweit sind, erfolgt das Kommando von der Brücke: Segel fallen lassen!

Kadetten haben an einem Übungsmast in Mürwik geübt

Die meisten Kadetten an Bord sind noch jung, haben vor einem Jahr Abitur gemacht. Am 28 Meter hohen Übungsmast an der Marineschule in Mürwik übten sie Bewegungsabläufe und Arbeitsschritte in luftiger Höhe.

Nicht jeder von ihnen wird auf der „Gorch Fock“ aufentern, die dafür Berechtigten sind mit einem gelben Patch am Gurt gekennzeichnet. „Jeder hat seine genaue Aufgabe, die wir entsprechend der Fähigkeiten festgelegt haben“, erklärt Julius. So sind kleine, wendige Menschen beispielsweise fürs Klettern nach ganz oben in der Regel besser geeignet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beim Segelsetzen sind Teamwork und Kraft gefragt. © Quelle: Thomas Eisenkrätzer

Die Kadetten sind wieder unten an Deck angekommen. Sie reihen sich auf und ziehen unter den rhythmischen Pfiffen der Bootsmannsmaatenpfeife mit Seilen die mittlere Rah nach oben, sodass das Segel genug Platz hat. Eine anstrengende Aufgabe, denn die Querbalken wiegen mehrere Tonnen. „Dabei kommt es also besonders auf Teamwork an“, sagt Kapitänleutnant Julius.

„Gorch Fock“-Kadetten holen ihre Anfang des Jahres geplante Fahrt nach

Zu den Übungen vor der Fahrt gehören nicht nur das Segelsetzen oder die klassischen Manöver Wende und Halse. So wird beispielsweise auch das Szenario „Mann über Bord“ simuliert. Außerdem werden die Kadetten auf Tagesabläufe auf der See vorbereitet. Heißt: Schlafen in Hängematten, Wecken um kurz nach sechs Uhr morgens, Hängemattenmusterung und Vieles mehr.

In einem Punkt unterscheidet sich die Ausbildungsfahrt von den Fahrten zuvor. Klausuren müssen die Kadetten an Bord nicht mehr schreiben. Sie gehören der Crew 2021 an und sollten eigentlich schon Anfang des Jahres mit der Gorch Fock fahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Der Törn musste wegen Corona abgesagt werden, eine zweite Gruppe mit 70 Kadetten konnte im Frühjahr mit der „Gorch Fock“ fahren. Nun holt die erste Gruppe diesen Teil der Ausbildung nach – die Klausuren haben die Offizieranwärter aber bereits hinter sich gebracht.

„Gorch Fock“ sticht am Montag in See

Die Segel auf der „Gorch Fock“ sind gesetzt. Die Übung war erfolgreich. An der Pier warten Paletten mit Wasserflaschen und Feuerlöschern darauf, an Bord gebracht zu werden. Die letzten Vorbereitungen laufen.

Nach Sonnenuntergang wird die Besatzung der „Gorch Fock“ an diesem Donnerstag eine Abschlussübung absolvieren: Beim Nachtsegelexerzieren zeigt sie ihrem Kommandanten, dass sie bereit für die Fahrt ist. Am Montag sticht die „Gorch Fock“ dann in See und fährt in Richtung Rostock, Stettin und Helsinki.