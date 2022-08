Am Montag verlässt die „Gorch Fock“ den Heimathafen in Kiel für eine Ausbildungsfahrt. Welche Zwischenhalte geplant sind und warum das Segelschulschiff wieder unter vollen Segeln fahren könnte.

Offizieranwärter trainieren auf dem Segelschulschiff „Gorch Fock“ an seinem Liegeplatz in Kiel. Am Montag startet das Schiff zu einer Ausbildungsfahrt durch die Ostsee.

Kiel. Am Montag ist es wieder soweit: Die „Gorch Fock“ verlässt ihren Heimathafen in Kiel. An Bord sind neben der Stammbesetzung auch etwa 100 Kadetten. Damit ist die Zahl der Offizieranwärter an Bord des weißen Dreimasters erstmals seit der jahrelangen Sanierung wieder dreistellig. Bei der Ausbildungsfahrt im Frühjahr waren aufgrund von Corona-Auflagen lediglich 70 Offizieranwärter mitgefahren.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die „Gorch Fock“ legt am Montag um 10 Uhr in Kiel ab. Es ist die erste Auslandsausbildungsreise unter dem Kommando von Kapitän zur See Andreas-Peter Graf von Kielmansegg. Erste Station des Törns ist Rostock, wo die „Gorch Fock“ an der Hanse Sail teilnehmen wird. Mitte August geht es weiter in Richtung Polen, wo ein Hafenaufenthalt in Stettin geplant ist. Letzte Station und Highlight der Ausbildungsfahrt ist Helsinki (Finnland).

Durch die Mannschaftsstärke an Bord (knapp 200 Menschen) kann das Segelschulschiff auch wieder unter vollen Segeln fahren. Dies war bei den Fahrten zuvor unter anderem wegen Corona-Beschränkungen nicht möglich. Beim Training an der Pier vor der Abfahrt wurde das Setzen aller Segel bereits mehrfach geübt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Gorch Fock“ kehrt im September nach Kiel zurück

Voraussichtlich am 9. September wird die „Gorch Fock“ wieder in Kiel erwartet. Für die Kadetten geht es dann an den Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München in den akademischen Teil ihrer Ausbildung.

Video: Besatzung der Gorch Fock bereitet sich auf Ausbildungsfahrt vor Rund 100 Offiziersanwärter bereiten sich seit zwei Wochen in Kiel auf ihre Ausbildungsfahrt mit der Gorch Fock vor. Am kommenden Montag soll die Gorch Fock in See stechen - Ziele sind Rostock, Stettin (Polen) und Helsinki (Finnland).

Das Segelschulschiff wird nach der Fahrt auf seinen Einsatz als schwimmendes Klassenzimmer an der Marineschule in Mürwik bei Flensburg vorbereitet. Dort soll die „Gorch Fock“ im Oktober und November liegen. Im Frühjahr 2023 starten die nächsten Ausbildungsfahrten mit den Kadetten aus dem Jahrgang 2022, die diesen Sommer mit ihrer Ausbildung begonnen haben.

Lesen Sie auch

Seit der Indienststellung im Dezember 1958 wurden etwa 15 000 Offizier- und Unteroffizieranwärter auf den Planken der „Gorch Fock“ ausgebildet. Im Verlauf der Ausbildungsreisen besuchte das Schiff bisher rund 390 Häfen in knapp 60 Ländern auf fünf Kontinenten und legte dabei mehr als 750 000 Seemeilen zurück, was umgerechnet 35 Erdumrundungen entspricht.