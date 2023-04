Dieser Leerstand währte nicht lange: Für das ehemalige Vapiano-Restaurant an der Hörnbrücke in Kiel ist ein Nachfolger gefunden. Als neue Gastronomie zieht die Restaurant-Kette Gosch in den begehrten Standort direkt am Wasser. Ein Zeitplan zur Eröffnung steht bereits.

Noch laufen die Umbauarbeiten. Im Juni will das neue Gosch-Restaurant an der Hörnbrücke eröffnen.

Vapiano-Nachfolger: Gosch eröffnet Restaurant an der Hörnbrücke in Kiel

Kiel. Für einen der begehrtesten Gastro-Standorte in Kiel ist ein Nachfolger gefunden. Direkt an der Hörnbrücke, in der Kaistraße 51, eröffnet die Restaurant-Kette Gosch eine weitere Filiale in der Landeshauptstadt. Start im ehemaligen Vapiano soll Anfang Juni sein.

An der Kiellinie gibt es bereits den typischen Fisch-Geschmack, im Citti-Park ist eine Gosch-Filiale, und auch bei Veranstaltungen in der Wunderino-Arena Kiel können Besucher bei Gosch essen und trinken. Nun wird das Angebot in Kiel erweitert mit dem neuen Restaurant direkt an der Hörn.

Gosch in Kiel: Umbau für neues Restaurant an der Hörn

„Wir wollen frischen Wind in die Landeshauptstadt bringen und durch die Kieler Woche hatten wir schon immer eine besondere Verbundenheit zur Förde“, sagt Gründer Jürgen Gosch. Auch in der neuen Gastronomie setzt Gosch auf das altbekannte Konzept: Das Angebot an maritimen Spezialitäten umfasst eine Auswahl aus allen Weltmeeren: Von Nordseekrabben und Muscheln über Hering, Matjes, Plattfische und norwegischen Lachs bis hin zu Sylter Austern.

Die neuen Betreiber bewirtschaften bereits langjährig einige der Gosch-Standorte an der Nord- und Ostseeküste, unter anderem in St. Peter-Ording, Travemünde, Timmendorfer Strand, Norderney oder Binz auf Rügen. Bevor Gosch ins ehemalige Vapiano einzieht, wird die Immobilie an der Hörn aufwendig umgebaut.

An der Hörnbrücke Kiel: Gosch plant Restaurant und To-Go-Angebot

Der bauliche Charakter des alten Vapiano, das im Oktober 2022 nach 15 Jahren an der Hörn geschlossen hat, soll erhalten bleiben. Der Pavillon-Bau wird weiter lichtdurchflutet sein. Auch die zahlreichen Außenplätze auf der Terrasse direkt am Wasser bleiben bestehen. Neben Essen direkt im Restaurant können Kunden auch Fischbrötchen auf die Hand zum Mitnehmen bestellen.

Die Familie Lange als Besitzerin der Immobilie will zu dem neuen Mieter keinen Kommentar abgeben. Es ist davon auszugehen, dass die Familie mit Gosch auf einen zuverlässigeren Partner hofft, als es zuletzt die Vapiano-Betreiber waren. Denn wie ein Mitglied der Inhaberfamilie im Zuge der Vapiano-Schließung berichtete, habe es Probleme mit den Mietzahlungen gegeben. Daher wurde der auslaufende Vertrag nicht verlängert.