Nacht des Naturfilms: Green Screen bringt Festivalatmosphäre nach Kiel

Kiel. 13 Filme in einer Nacht: Das Naturfilmfestival Green Screen gastiert am Freitag, 30. Juni, in Kiel. In Kooperation mit den Kieler Nachrichten kommt die „kleine Schwester“ des populären Festivals in die Landeshauptstadt – genauer gesagt ins Studio Filmtheater Kiel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Nach einem Eröffnungsfilm, der um 18.30 Uhr startet, gibt es bis Mitternacht alle 75 Minuten drei verschiedene Filme zur Auswahl. Die Zuschauer können sich demnach ihr ganz eigenes Festivalprogramm zusammenstellen. Die Veranstaltung ist auf 300 Plätze begrenzt. Das Green Screen Naturfilmfestival Eckernförde (6. bis 10. September 2023) gilt als größtes Naturfilmfestival Europas und wird nach den erfolgreichen Vorjahren nun zum sechsten Mal die Stadt Kiel besuchen.

Green Screen: Karten ab sofort erhältlich

Die Filme des Abends, die schon auf dem Festival 2022 in Eckernförde zu den besten Naturfilmen des Jahres zählten, entführen die Zuschauer laut Veranstalter vom heimischen Gemüsegarten bis an die Küsten Costa Ricas. Wer sich für die „Nacht des Naturfilms“ interessiert, kann im Studio-Filmtheater am Dreiecksplatz (Wilheminenstraße 10) ab sofort Karten für 16,90 Euro erwerben. Das Ticket gilt für die gesamte Veranstaltung. Falls am 30. Juni noch Tickets übrig sind, werden diese an der Abendkasse für 16,90 Euro verkauft.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Weitere Informationen und das Filmprogramm: www.greenscreen-festival.de/veranstaltungen

KN