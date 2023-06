„Magische Momente“: Naturfilmnacht in Kiel zeigt beeindruckende Bilder

Kiel. Wie ein Blitz schießt der Frosch aus dem Wasser. Volle Körperspannung, den Mund aufgerissen, die Zunge weit draußen. Doch trotz des spektakulären Sprungs verfehlt er die Libelle, die ganz knapp an ihm vorbeifliegt.

Es ist eine von vielen beeindruckenden Szenen aus einem Naturfilm von Christian Baumeister, der an diesem Freitagabend auf der Kinoleinwand im Studio Filmtheater in Kiel läuft. Der Eröffnungsfilm für die Kieler Naturfilmnacht, bei der bis nach Mitternacht insgesamt 13 Filme Naturfilme gezeigt werden.

Es ist die sechste Nacht des Naturfilms, die im Rahmen des Naturfilmfestivals Green Screen läuft. In Kooperation mit den Kieler Nachrichten werden einzigartige Aufnahmen der Natur aus der ganzen Welt gezeigt – vom heimischen Gemüsegarten bis an die Küsten Costa Ricas.

Nacht des Naturfilms in Kiel: Auch Besucherin aus Australien vor Ort

Das Interesse ist groß. Der Kinosaal zum Auftakt ist sehr gut gefüllt. Unter den Zuschauern ist auch Sabine Muschter, die in Australien lebt, aber im Sommer oft in ihre alte Heimat nach Kiel zurückkehrt. In Australien hat sie schon diverse Festivals mit Naturfilmen besucht. Nun ist sie neugierig auf die Auswahl in Kiel. „Es ist sehr interessant, die Natur in anderen Ländern und Regionen aus ganz besonderen Perspektiven zu sehen“, sagt sie.

„Bock auf Natur“, hat auch Mell Best, die sich mit ihrer Frau Len auf einen langen Kinoabend freut. Und für Diplom-Biologe Stefan von Prondzynski aus Kiel ist die Nacht des Naturfilms allein schon aus beruflicher Sicht ein Muss.

Green Screen Naturfilmfest im Herbst in Eckernförde

Ein ganz besonderer Gast erwartet die Besucherinnen und Besucher zu Beginn der langen Nacht. Der vielfach ausgezeichnete Naturfilmer Christian Baumeister ist per Video in den Kinosaal zugeschaltet. „Tierfilme haben eine wichtige Aufgabe“, sagt er.

„Sie führen uns die Wunder der Natur vor Augen, die auch vor der eigenen Haustür passieren.“ Der Frosch mit der Libelle, die vielen anderen Szenen aus dem 45-minütigen Eröffnungsfilm? Alle in Deutschland gedreht. „Es gibt viele magische Momente – man muss nur genau hinschauen“, so Baumeister.

Für Naturfilmfans geht es dieses Jahr natürlich noch weiter in Schleswig-Holstein. Das Green Screen Festival findet vom 6. bis zum 10. September in Eckernförde statt und gilt als größtes Naturfilmfestival Europas. Rund 300 Filmemacher werden erwartet. Hauptthema in diesem Jahr: „Lichtverschmutzung“.

