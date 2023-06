﻿Trockenheit in Kiel: Kommt ein Grillverbot im Schrevenpark?

Kiel. Die Trockenheit setzt Pflanzen und Bäumen zu. Auch die Grünflächen in Kiel sind in Mitleidenschaft gezogen. In einigen Städten wie Berlin, Frankfurt oder Marburg wurde bereits ein Grillverbot in Parks verhängt – Brandgefahr. So weit wird Kiel noch nicht gehen. Die Stadt setzt auf Eigenverantwortung und Appelle.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die wetterbedingte Gefahrenlage für Grasland wird zurzeit als „mittel“ eingeschätzt, teilt die Stadt mit. Auf dem Gefahrenindex für die Waldbrandgefahr des Deutschen Wetterdienstes ist Stufe 3 von 5 erreicht.

Der mobile Grill im Schrevenpark: Gefährdung aber keine Alarmstufe

„Es besteht also eine Gefährdung, jedoch keine Alarmstufe“, sagt Stadtsprecherin Kerstin Graupner. „Wir bitten daher um ein umsichtiges Verhalten im Freien und regen an, Feuer im öffentlichen Grün zu vermeiden und auf das Grillen im Park zu verzichten.“ Heißt: Im Schrevenpark dürfte gegrillt werden, es sollte aber bitte nicht gemacht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und dieser Appell kommt nicht nur von der Stadt, sondern auch vom Landwirtschaftsministerium in Schleswig-Holstein. Parkbesucher sollten sich aufgrund der aktuellen Lage besonders umsichtig verhalten. „Insbesondere das Rauchen, Feuermachen oder Grillen im Wald sowie auf trockenen Wiesen und landwirtschaftlich genutzten Flächen sollte weiterhin unbedingt unterbleiben.“

Grillen im Schrevenpark: Einweggrille sind verboten

Erlaubt ist Grillen in Kiel generell nur auf dafür besonders gekennzeichneten Flächen, auf denen Grillaschebehältern stehen. Gegrillt werden darf bis 22 Uhr. Zugelassen sind nur Grillgeräte, die einen Bodenabstand von mindestens 30 Zentimeter haben. Einweggrille, die direkt mit der Grillkohle unmittelbar über der Grasnarbe stehen, sind verboten.

Lesen Sie auch

Die Stadt Kiel bittet nicht nur, auf das Grillen zu verzichten. Gleichzeitig appelliert sie, sämtlichen Abfall zu entfernen – und zwar nicht nur aus Umweltschutzgründen. Denn insbesondere Glasscherben könnten ein Feuer verursachen. Kerstin Graupner verweist auf den „Brennglaseffekt“. Daher gilt, dass Glasgefäße, zum Beispiel Flaschen, wegen der Gefahr der Entzündung von Pflanzen unbedingt wieder mitgenommen werden sollten. Gleiches gilt für Glasscherben.

KN