﻿Hohe Nachfrage: Grippeschutzimpfung bald auch in Impfstellen in SH möglich

Kiel verzeichnet die ersten Grippe-Fälle, und die Sorge vor einer frühen, starken Influenza-Welle wächst. Am Montag und Dienstag standen Interessenten vor dem „Kulturforum“ an, um sich gegen die Grippe impfen zu lassen. Das Gesundheitsamt war von dem großen Andrang überrascht – und musste Impfstoff nachbestellen.

Offene Impfsprechstunde am Dienstagmorgen im Kieler „Kulturforum“: 400 Dosen des Grippeimpfstoffs standen an zwei Tagen für die Interessenten zur Verfügung.

Kiel. Schleswig-Holstein wappnet sich für die Grippe-Welle. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums bereitet das Land eine Ausweitung des Impfangebots in den Impfstellen vor: Doppel- und Einzel-Impfungen gegen Corona und Grippe sollen dort zeitnah möglich werden. Das starke Interesse am Grippeschutz hat am Wochenanfang das Gesundheitsamt der Stadt Kiel überrascht: Am Montag war eine offene Impfsprechstunde im „Kulturforum“ so überlaufen, dass nicht alle Wartenden geimpft werden konnten.

Annika Hering, Stadtärztin im Infektionsschutz, bestätigt: „Es ist das erste Jahr, in dem der Andrang so groß ist. Es waren fünfmal so viele Interessenten da wie sonst.“ Teilweise hätten hundert Besucher gleichzeitig gewartet. „Wir mussten fünf bis zehn wegschicken.“ Impfstoff wurde nachbestellt, mehr Ärzte am Dienstag eingesetzt. Insgesamt standen 400 Impfdosen bereit.

Grippe-Erkrankung in Kiel: Fälle treten 2022 schon früher auf als sonst

„Wir freuen uns, dass das Angebot so gut angenommen wird, denn es ist damit zu rechnen, dass die Grippezahlen hochgehen“, so die Ärztin. Denn: Im vergangenen Vierteljahr habe man 30 Influenza-Infektionen in Kiel verzeichnet, davon allein 15 vergangene Woche. „Die Fälle treten früher auf als sonst. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass die Welle früher rollt oder sogar stärker ausfällt“, vermutet Annika Hering.

Zahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI) sprechen dafür. Mitte Oktober registrierte das RKI bundesweit knapp 1400 Grippe-Fälle – Tendenz „deutlich gestiegen“, besonders bei den Schulkindern. Während der letzten Monate wurden demnach deutlich mehr Grippekranke gemeldet als in den vor-pandemischen Saisons.

Hausärzteverband SH: „Infektions-Sprechstunden sind rappelvoll“

Umso wichtiger sei es jetzt, Impfschutz aufzubauen, betont Jens Lassen vom Hausärzteverband Schleswig-Holstein. „Die Nachfrage ist gut, Impfstoff vorhanden, aber die Quoten sollten noch steigen.“ Impfangebote organisieren die Hausarztpraxen mit und ohne Terminvergabe: „Das Fahrwasser ist derzeit sehr unruhig“, berichtet Lassen mit Blick auf Corona- und Grippeimpfungen und die Behandlung vieler Atemwegs-Infekte: „Die Infektions-Sprechstunden sind rappelvoll.“

Auch Krankenkassen wie die Barmer verzeichnen mehr Krankmeldungen aufgrund von Infekten. Zwischen September und Anfang Oktober 2022 gab es demnach einen Anstieg von rund 77 Prozent. Ein Drittel der Krankmeldungen entfällt auf Corona – doch hier ist Entspannung in Sicht: Landesweit sinken die Fallzahlen. Auch die Zahl der Intensivpatienten ist binnen einer Woche von 61 auf 51 gesunken. Nach wie vor müssen jedoch 733 Betroffene (Vorwoche: 731) mit Corona in den Kliniken isoliert werden.

Und die nächste Omikron-Untervariante breitet sich jetzt aus: BQ.1.1, auch als „Cerberus“ und „Höllenhund-Variante“ bekannt. Experten aus dem Norden wie der Virologe Helmut Fickenscher und der Infektiologe Stephan Ott beobachten die Entwicklung aufmerksam.