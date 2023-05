﻿Verkehrschaos vor Grönemeyer-Konzert in Kiel

Kiel. Rund 10 000 Fans wollten am Dienstag den Tourauftakt von Herbert Grönemeyer in Kiel sehen. Viele von ihnen reisten mit dem Auto an – und landeten im Verkehrschaos.

Weil der Wilhelmplatz Kiel als Parkplatz durch den Zirkusbesuch derzeit nicht zur Verfügung steht und der Exerzierplatz um 19 Uhr schon komplett belegt war, suchten die Grönemeyer-Fans rund um die Wunderino-Arena nach einer freien Parklücke. Autos reihten sich dicht an dicht in der Möllingstraße, an der Straße Exerzierplatz, der Rathausstraße und am Ziegelteich.

Verkehrschaos bei Grönemeyer-Konzert in Kiel: Auch Parkhäuser voll

Die Parkhäuser an der Wunderino-Arena Kiel, am ZOB und bei Karstadt waren keine Alternative: Vor dem Grönemeyer-Konzert waren dort keine Parkplätze mehr frei, wie die Livedaten der Stadt Kiel am Dienstagabend zeigten. Ebenfalls komplett belegt waren das Förde-Parkhaus und die Schlossgarage Kiel.

Wer nach langer Suche endlich einen Parkplatz gefunden hatte, brauchte noch einmal Geduld: Vor der Wunderino-Arena bildeten sich am Einlass lange Schlangen. Für die Fans von Herbert Grönemeyer sicherlich ein Tourauftakt, der in Erinnerung bleibt.

