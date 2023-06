﻿Größte Bombenentschärfung in Kiel: So laufen die Planungen ab

Kiel. Es ist die wohl größte Evakuierung, die in Kiel jemals stattgefunden hat: Rund 8200 Menschen müssen am kommenden Sonntag, 2. Juli, in Neumühlen-Dietrichsdorf ihre Häuser und Wohnungen verlassen, weil eine britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg unschädlich gemacht werden muss. Sie war bei Bauarbeiten am Poggendörper Weg unweit des Jahn-Sportplatzes entdeckt worden. Nach dem Fund des 250 Kilogramm schweren Blindgängers sah es zunächst sogar danach aus, dass die Evakuierung etwa 10 000 Menschen betreffen würde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadt Kiel, Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei haben im Verlauf der vergangenen Jahre weitreichende Erfahrungen beim Thema Bombenentschärfung gesammelt. Dennoch bleiben bei jedem Einsatz Faktoren, die nicht kalkulierbar sind – zum Beispiel der Mensch.

Bombe in Kiel: Hilfsbedürftige im Evakuierungsbereich sollen sich frühzeitig melden

Betroffene, die ihre Wohnung nicht selbstständig verlassen können und auf einen Krankentransport angewiesen sind, melden sich oft erst kurzfristig. Das erschwert den Organisatoren die Arbeit. „Je früher sich die Menschen melden, desto schneller und reibungsloser läuft der Einsatz“, sagt Moritz Wolter, Einsatz-Abteilungsleiter bei der Kieler Feuerwehr, mit Blick auf die hohe Zahl an betroffenen Haushalten. Das entsprechende Servicetelefon (Tel. 0431/5905-555) ist seit Donnerstagmorgen – ein längerer Vorlauf als sonst üblich – freigeschaltet und täglich von 8 bis 16 Uhr erreichbar, am Sonntag ab 7 Uhr.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verschiedene städtische Ämter und Behörden sowie der Kampfmittelräumdienst sind bereits seit Tagen dabei, die Entschärfung vorzubereiten. Dabei ist ihnen ein wichtiger Schritt gelungen: Sie konnten den Evakuierungsbereich verkleinern. Denn ursprünglich wären etwa 10 000 Menschen inklusive mehrerer Alten- und Pflegeheime und auch der Ostuferhafen von der Bombenentschärfung betroffen gewesen. „Wir hätten quasi das ganze Ostufer kappen müssen“, fasst es Christoph Cassel, Leiter des Kieler Ordnungsamtes, zusammen.

Big Bags der Kieler Woche als Schutz um die Weltkriegsbombe positioniert

Wie die Verkleinerung gelungen ist? Unter anderem mit einer Maßnahme, bei der die Big Bags im Kieler-Woche-Design eine Rolle spielen, die während des Sommerfestes noch überall in der Stadt zu sehen waren. Die Sandsäcke werden im Halbkreis um den Fundort der Bombe positioniert, damit sich eine mögliche Druckwelle nicht in die dortige Richtung ausbreiten kann. Der Blindgänger liegt auf einer Anhöhe, hat daher einen großen Streuradius.

Der reduzierte Sperrbereich sorgt auch für eine bessere Verkehrslage in der Umgebung. So bleibt zum Beispiel der Heikendorfer Weg befahrbar. „Wir müssen natürlich auch darauf achten, dass für uns Verkehrswege frei sind, wenn die Kolleginnen und Kollegen zu einem Notfall jenseits der Entschärfung müssen“, sagt Moritz Wolter. Für den Transport und die Betreuung von hilfsbedürftigen Betroffenen aus dem Evakuierungsbereich stehen laut Wolter 80 ehrenamtliche Einsatzkräfte verschiedener Organisationen bereit.

Lesen Sie auch

Insgesamt noch drei Einrichtungen, in denen ältere und pflegebedürftige Menschen untergebracht seien, hätten sich die Planer genauer angeguckt, zum Beispiel das Pflegeheim Haus Schwentineblick in der Schönkirchener Straße. Keine davon müsse evakuiert werden. „Wir haben gemeinsam mit dem Kampfmittelräumdienst Lösungen gefunden. Das geschieht auch in enger Absprache mit Pflege- und Rettungsdienst“, berichtet Wolter. „Die Gefahr bei einer Evakuierung darf für die Menschen nicht größer als bei einer Fehlzündung der Bombe sein“, ergänzt Ordnungsamtsleiter Cassel.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In seinem Amt haben vor dieser Bombenentschärfung mehrere Abteilungen die obligatorische Verteilung der Handzettel übernommen. Dort finden sich auch die wichtigsten Hinweise übersetzt in acht Sprachen sowie ein QR-Code mit hinterlegten Informationen zum Ablauf der Evakuierung. Das Ziel: möglichst viele Menschen erreichen. Damit auch jenseits des Blindgängers möglichst alles reibungslos läuft.

KN