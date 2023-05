﻿„Theodor-Heuss-Ring“ in Kiel wird zur Großbaustelle: B 76 bis September teilweise gesperrt

Kiel. Die Stadt Kiel spricht von einer „Kaiserbaustelle“: Der Theodor-Heuss-Ring wird durch Bauarbeiten seit Jahren immer wieder zum Nadelöhr. Nun steht die nächste Sperrung an: Ab Montag, 15. Mai, wird auf der Bundesstraße 76 in Richtung Eckernförde für rund vier Monate zwischen der Straße „An der Kleinbahn“ und der Hamburger Chaussee stellenweise nur ein Fahrstreifen befahrbar sein.

Die „Kaiserbaustelle“ hat in den vergangenen Jahren oft zum Verkehrschaos geführt. Da die Bundesstraße 76 und die Bundesstraße 404 viel befahrene Straßen sind, sei eine regelmäßige Pflege jedoch nötig, um Löcher im Asphalt, Schäden im Beton oder der Spundwände am Rand der Fahrbahn zu verringern, erklärt die Stadtverwaltung.

Deshalb kommt es ab 15. Mai nun zur größten Baustelle des Jahres auf dem Theodor-Heuss-Ring: Bis September sollen unter anderem die Spundwände unter der Lübecker Chaussee und die Stützwand im Barkauer Kreuz saniert werden. Auch der Asphalt soll stellenweise erneuert werden, etwa zwischen der Auffahrt „An der Kleinbahn“ und der Friesenbrücke. Auch der Ostring soll im Mai zeitweise saniert werden.

Theodor-Heuss-Ring Kiel: Wann die B76 gesperrt sein wird

Viele kleinere Baustellen auf und um den Theodor-Heuss-Ring ergeben die Großbaustelle, bei der es abschnittsweise ab Montag, 15. Mai, bis September immer wieder zu Einschränkungen kommen wird. Alle Bauarbeiten im Überblick:

14./15. Mai : über Nacht Aufbau der Betonleitwand zur Baustellensicherung zwischen Friesenbrücke und Barkauer Kreuz, Vollsperrung Fahrtrichtung Eckernförde.

15. bis 25. Mai : Sanierung Spundwand Ecke Lübscher Baum; eine Spur gesperrt in Fahrtrichtung Eckernförde.

15. Mai bis Ende Mai/Anfang Juni : Kanalarbeiten Nebenspur Ostring/Sörensenstraße und Auffahrt auf B 76; Nebenspur gesperrt, keine Zufahrt vom Ostring zur B 76 in Richtung Eckernförde.

25./26. Mai : über Nacht Umbau der Betonleitwand zwischen Friesenbrücke und Barkauer Kreuz; Vollsperrung Fahrtrichtung Eckernförde.

Ab 26. Mai : nördliches Widerlager der Brücke Alte Lübecker Chaussee/B 404 über die B 76 im Barkauer Kreuz: Korrosionsschutz Spundwand, Betoninstandsetzung Brückenuntersicht und Holme; eine Spur gesperrt in Richtung Eckernförde, Zubringer vom Gewerbegebiet Stormarnstraße über Ratzeburger Straße zur B 76 gesperrt (Umleitung über Lübscher Baum), Ausfahrt zur B 404 verkürzt.

Ende Mai/Anfang Juni bis 16. Juni: Deckenerneuerung Nebenspur zwischen Ostring und Sörensenstraße sowie Auffahrt von der Bahnhofstraße auf B 76 und Deckenerneuerung im Ostring (Richtung B 76); Nebenspur gesperrt, Ostring zwischen Preetzer Straße und B 76 (Richtung B 76) voll gesperrt.

Laut Peter Bender vom Tiefbauamt Kiel habe man versucht, einen Großteil der Sanierungsarbeiten in den Sommerferien umzusetzen, da an normalen Arbeitstagen rund 100 000 Fahrzeuge den Theodor-Heuss-Ring passieren. Dies sei aber nicht in vollem Umfang möglich gewesen.