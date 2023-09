﻿Orchideen-Pracht im Botanischen Garten in Kiel

Internationale Orchideen-Schau

Vom Zauber der Orchideen: Nach fünf Jahren Pause werden am Wochenende Tausende von Orchideen im Botanischen Garten in Kiel erblühen. Zur Internationalen Orchideen-Schau werden Züchter aus ganz Deutschland, Dänemark und Schweden erwartet. Warum die größte und vielfältigste Pflanzenfamilie der Welt so fasziniert?

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket