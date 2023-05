﻿Feuer in Mehrfamilienhaus: Großeinsatz am Exerzierplatz in Kiel

Drei verletzte Personen

Am Pfingstsonntag brannte ein Mehrfamilienhaus am Exerzierplatz in Kiel.

Großeinsatz am Exerzierplatz in Kiel. Am Sonntagmittag ist im ersten Stock eines Mehrfamilienhauses ein Feuer ausgebrochen. Eine Bewohnerin erlitt schwere Verbrennungen, zwei weitere Personen wurden leicht verletzt.

