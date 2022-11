﻿Großer Hund gegen kleinen: Tödliche Beißattacke am Bahnhof in Kiel

Beißattacke auf dem Kieler Bahnhofsvorplatz: Ein großer Hund soll sich laut Zeugenaussagen am Donnerstag in einen kleinen Hund verbissen haben. Noch auf dem Weg zur Tierklinik soll das Opfer gestorben sein. Was war passiert?

Kiel. Dramatische Minuten am Donnerstag auf dem Bahnhofsvorplatz in Kiel: Ein großer Hund soll dort gegen 14.30 Uhr einen deutlich kleineren Hund angegriffen haben. Umstehende hätten noch versucht, die Hunde durch Tritte zu trennen. Doch am Ende kam jede Hilfe zu spät. Der kleine Hund soll noch auf dem Weg zur Tierklinik verstorben sein.

Die Bundespolizei, die wenige Minuten später mit einer Streife zur Stelle war, bestätigt den Fall. „Aber als unsere Streife eintraf, war die Situation schon geklärt“, so Pressesprecher Sven Klöckner. „Wir mussten nicht mehr einschreiten.“ Als die Kollegen eintrafen, sei der größere Hund an der Leine gewesen. Noch unklar sei, ob der Hund auch zum Zeitpunkt des Angriffs angeleint war. Zeugen berichten bisher das Gegenteil.

Landespolizei war mit einer Streife am Bahnhof in Kiel

Auch die Landespolizei war mit einer Streife vom 3. Revier vor Ort. Genauso wie Mitarbeiter des Kommunalen Ordnungsdienstes Kiel. Doch was sich genau auf dem Vorplatz abgespielt hat, ist noch nicht konkret klar. Nicht einmal die Rassen der beiden Tiere sind bekannt. Vom Größenunterschied allerdings soll der kleine Hund gerade mal so groß wie der Kopf des Angreifers gewesen sein. Beide Hunde seien mit ihren Besitzerinnen unterwegs gewesen.

In den sozialen Medien äußern bereits etliche Nutzer ihre tiefe Betroffenheit. Hingewiesen wird dort auch, dass eine Leine schon ihre Berechtigung habe. "Ein Grund mehr für alle Hundebesitzer bei Begegnungen auf die Anzeichen ihrer Tiere zu achten und diese zu verstehen. Und Sicherung in der Stadt hat immer ihre Berechtigung", schreibt eine Userin. Das bestätigt auch Elisabeth Haase vom Tierheim Uhlenkrog in Kiel. "Eine Leine macht auf jeden Fall immer dort Sinn, wo viele Menschen sind."

Wie können Hundebesitzer ihre Vierbeiner schützen?

Was können Hundebesitzer tun, um ihre Vierbeiner vor solchen Situationen zu schützen? „Leider kann man vorbeugend nicht viel machen“, sagt Elisabeth Haase. Dass Zeugen des Vorfalls auf den größeren Hund eingetreten hätten, um ihm vom kleinen Hund abzubringen, sei „zwar nicht schön, aber verständlich“. Nur leider würden Hunde in solcher Situation so viel Adrenalin ausschütten, dass die meisten Tiere kaum noch etwas wahrnehmen würden.

Beißattacke bei Hunden: Hilft Pfefferspray?

Trotzdem kursieren im Internet etliche Lösungen für solche Ausnahmesituationen. Sehe man den anderen Hund vorher, helfe lautes Rufen oder das Werfen eines Schlüsselbundes. Ist der eigene Hund angeleint, sollte man die Leine fallen lassen. Auch von Treten und Pfefferspray ist die Rede – wobei es bei Letzterem sehr auf die Windrichtung ankomme. Zudem könne sich der andere Hund aber auch erst recht angestachelt fühlen. In einigen Foren wird auch das Zudrehen des Halsbandes genannt. Damit der angreifende Hund keine Luft mehr bekommt.

Leinenzwang und die Pflicht, einen Maulkorb zu tragen?

Der tödliche Vorfall in Kiel liegt jetzt beim Ordnungsamt in Kiel. "Aber noch kenne ich den konkreten Fall nicht", so Jenny Umbach vom Sachbereich allgemeine Gefahrenabwehr der Stadt.

Sofern die Halterin des großen Hundes noch nicht aktenkundig sei, werde ein „Verfahren zur Feststellung der Gefährlichkeit eines Hundes“ eröffnet. Dabei wird geprüft, ob der Hund künftig dauerhaft an der Leine zu führen ist und einen Maulkorb tragen muss.