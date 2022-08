Einen Hauch von großer weiter Welt zauberte am Freitag der Abend der Konsulate in die Räume der Industrie- und Handelskammer Kiel. Die Verantwortlichen verbanden damit zugleich ein starkes Statement für Verständigung.

Kiel. Von einem freundlichen Herrn in Lederhosen servierter Apfelstrudel nach österreichischer Art, in Öl und Knoblauch geröstetes Schwarzbrot aus Estland, Nasi Goreng aus Indonesien: Der Abend der Konsulate in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Kiel fuhr am Freitag auch kulinarisch eine feine Vielfalt auf.

Das kam offenbar an, denn der Zulauf übertraf die Zahl von 200 offiziellen Anmeldungen deutlich. Götz Bormann, Chef der Förde Sparkasse und dänischer Honorarkonsul, freute sich darüber genauso wie die 14 weiteren Frauen und Männer, die in Schleswig-Holstein ehrenamtlich die Fahnen eines fremden Landes hochhalten.