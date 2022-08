﻿Großes Tauf-Fest am Skagerakufer: Wie eine erwachsene Kielerin zu Gott fand

Lassen sich am Sonnabend am Skagerakufer gemeinsam taufen: Mareike Laumert mit Max und Jonna (links) und Hannes (rechts) aus Kiel-Oppendorf.

Ja zu Gott: Am kleinen Strand am Skagerakufer in Kiel-Friedrichsort werden am Sonnabend 81 Kinder und zwei Erwachsene getauft. Mareike Laumert (42) ist eine davon. Hier erzählt sie, wie sie zu Gott fand.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket