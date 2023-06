﻿Grün-Rot möchte Mehrheit an den Stadtwerken Kiel wiederherstellen

Es geht um die Mehrheit: Die absehbare grün-rote Mehrheitskooperation in der Kieler Ratsversammlung möchte die Mehrheit der Stadt Kiel an ihren Stadtwerken wiederherstellen. Kiel hatte 51 Prozent der Anteile 2001 verkauft. Aber hinter vorgehaltener Hand gibt es Skepsis.

Kiel. Die Stadtwerke Kiel kommen gleich an zwei Stellen in dem fünfseitigen Sondierungspapier von Grünen und SPD in Kiel vor. Nicht nur machen die beiden Fraktionen den Gewerkschaften zwei Aufsichtsratssitze streitig, Grün-Rot möchte auch die Mehrheit Kiels an seinen Stadtwerken zurückgewinnen.