Kiel. Wechsel in der Kieler Ratsfraktion von Bündnis 90/Die Grünen: Die Co-Vorsitzende Jessica Kordouni gibt aus beruflichen Gründen ihr Ratsmandat Ende August zurück. Für sie rückt über die Liste Jan Glienicke nach. Die Fraktionsführung soll bis zur Kommunalwahl im Mai 2023 in den Händen von Anke Oetken, Bettina Aust und Arne Stenger liegen.

Kordouni hat seit 2018 die Fraktion in Kiel geführt

Zum 1. August hat Jessica Kordouni eine neue Arbeitsstelle in Hamburg angetreten. „Dieser Job fordert mich so sehr, dass es mir nicht mehr möglich ist, die notwendige Zeit und Energie in die Ratsarbeit zu stecken. Diese Entscheidung habe ich mit schwerem Herzen getroffen, weil mir die ehrenamtliche Arbeit viel bedeutet“, teilte die 39-Jährige mit, die 2018 in die Ratsversammlung gewählt wurde. „Es entspricht nicht meinem Anspruch, nur noch mit halber Kraft das Amt auszufüllen.“

„Mit Jessica Kordouni an der Spitze haben die Kieler Grünen 2018 ein ausgezeichnetes Wahlergebnis eingefahren“, dankt Anke Oetken ihrer scheidenden Mitstreiterin im Fraktionsvorstand. „Sie hat der Ratsversammlung und der grünen Fraktion wichtige Impulse gegeben. Ihr Name ist zum Beispiel ganz eng mit der Ausrufung des Klimanotstandes verknüpft.“ Für Jessica Kordouni rückt über die Liste Jan Glienicke nach, der als Experte für die Themen Verkehr und Mobilität gilt.