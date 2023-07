﻿Kiels Wirtschaftspolitik: Wie die Grünen ihren Stempel aufdrücken

Newsletter „Kiel kulinarisch“

Kiel kulinarisch: Jedes Eis hat seinen Preis

Warum sollte man in diesen Tagen eine Feinwaage in die Eisdiele schmuggeln? Der Newsletter verrät den Grund. Ist es gerecht, dass ein vegetarisches Menü genauso viel kostet wie eines mit Fisch und Fleisch? Vielleicht weiß der Gault&Millau die Antwort. Und ein Besuch in Haithabu könnte sich im Juli nicht nur wegen des Sommermarktes lohnen, wie ein Rezept von Feinheimisch-Kopf Oliver Firla zeigt.