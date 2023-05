Grünes Kiel

Liebe Leserinnen und Leser,

alles sprießt, alles blüht - die Stadt Kiel ist grün. Seit Sonntag auch politisch. Erstmals in der Stadtgeschichte erhielten die Grünen bei der Kommunalwahl die meisten Stimmen. Die SPD-Hochburg ist keine mehr, auch die CDU schob sich vorbei auf Platz zwei. Während die Grünen jubeln und jetzt die Wahl haben, mit wem sie in den kommenden fünf Jahren kooperieren wollen, beginnt bei den Sozialdemokraten die schmerzhafte Analyse der Wahl-Pleite. Die CDU wirbt bereits offensiv um die Gunst der Grünen, um in der Ratsversammlung das umzusetzen, was ein paar Kilometer weiter im Landeshaus bereits gelebte Praxis ist. Schwarz-Grün im Landtag wäre, den Mehrheitsverhältnissen entsprechend, im Rathaus Grün-Schwarz.

Meine Kollegen Kristian Blasel, Tilmann Post, Michael Kluth und ich haben die Wahl am Sonntag journalistisch begleitet, Reaktionen eingeholt und die Lage, wie sie sich aktuell darstellt, analysiert. Falls Ihnen die Zeit fehlte, all das im Blick zu behalten, möchte ich Ihnen an dieser Stelle ein paar Texte empfehlen:

Bauprojekt der Woche

Die Woche begann für viele Pendler in Kiel mit einer bösen Überraschung. Die über Nacht eingerichtete Baustelle am Barkauer Kreuz sorgte für einen Rückstau bis Elmschenhagen. Ein Problem, das bis September dauern wird. Doch nicht nur die B76 in Kiel ist in Folge der Baustelle überlastet. Auch auf einigen Ausweichstrecken stockt es. Welche Möglichkeiten haben Autofahrer, den Stau zu umfahren? Mein Kollege Frank Behling ist sechs Routen abgefahren und verrät, wie lange die Fahrt dauert.

Gastro-Tipp der Woche

Es regt sich neues Leben in den Räumlichkeiten der ehemaligen Boulangerie Philine. Bestenfalls wollen die Nachfolger von Philine Oldehus ihr Konzept dem Kieler Publikum noch im Verlauf des Monats Mai präsentieren. Dann soll es hier Speisen geben, nach denen man in Kiel sonst vergeblich sucht.





Zitat der Woche

„In Kiel gibt es eine große Menge an Studierenden, die undifferenziert grün wählt.“ Christina Schubert, frisch gewählte Fraktionsvorsitzende der Kieler SPD, kommentierte so das schwache Abschneiden ihrer Partei bei der Kommunalwahl am vergangenen Sonntag. Der Aufschrei war groß - nicht nur bei den Studierenden. Schubert selbst fühlte sich missverstanden und korrigierte ihre Aussage. Doch die Welle der Entrüstung war nicht mehr aufzuhalten.





Meistgelesen in Kiel auf KN-online.de

Platz 1:

Platz 2:

Platz 3:





Meine Kieler Lieblingsgeschichte

Das Erdbeben in der türkischen Stadt Hatay erschütterte die Menschen in Kiel - auch deshalb, weil es Kiels Partnerstadt ist und es viele persönliche Beziehungen zwischen den Menschen hier und dort gibt. Sie, unsere Leserinnen und Leser, haben sich in den vergangenen drei Monaten bei der Spenden-Aktion von „KN hilft“, dem gemeinnützigen Verein der Kieler Nachrichten, in Kooperation mit der Stadt Kiel beteiligt. Herausgekommen sind bis dato 431.183,08 Euro - eine gewaltige Summe. In der vergangenen Woche durfte ich den Stadtpräsidenten Hans-Werner Tovar nach Hatay begleiten. Die Bilder und Geschichten, die ich dort gesehen und gehört habe, begleiten mich sicher noch eine ganze Weile. Vor allem die Geschichte von Serdar Kortuglu, der in den ersten Tagen nach dem Beben half, zahlreiche Tote zu bergen, und jetzt selbst Hilfe benötigt.





Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend,

Dennis Betzholz,

Stellvertretender Leiter der Kieler Lokalredaktion

KN