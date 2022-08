Der Ortsbeirat Suchsdorf befürwortet neue Wohnhäuser am Amrumring – und knüpft daran eine wichtige Bedingung in Sachen Parken.

Suchsdorf. Wenn über neue Wohnhäuser gesprochen wird, ruft das oft Unruhe hervor – aber offenbar nicht in Suchsdorf. Bereits in seiner vorangegangenen Sitzung hatte sich der dortige Ortsbeirat erste Entwürfe zu einer möglichen Nachverdichtung am Amrumring zeigen lassen und sich aufgeschlossen gegeben. Jetzt tagte der Ortsbeirat erneut.

Die Hochhäuser entstanden im Jahr 1964. Bis Ende der 1960er-Jahre folgten nach und nach die weniger hohen Gebäude. Angesichts des Wohnungsmangels in Kiel in diesem Gebiet zusätzlich Häuser zu bauen, wäre aus Sicht des Ortsbeiratsvorsitzenden Helge Riis (SPD) nicht die schlechteste Idee. Zwischen den Gebäuden gebe es „relativ große Rasenflächen, die kaum genutzt werden“, sagte er in der Sitzung am Dienstagabend. Außerdem sei die Aussicht auf Wohnraum für bis zu 600 Menschen durchaus attraktiv.