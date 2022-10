Hier residierten einst Ritter, Grafen und Barone – aber der Adel ist längst aus dem prunkvollen Herrenhaus auf Gut Emkendorf ausgezogen. Dennoch stehen die Räume erst seit Kurzem allen Interessierten offen. KN-Verleger Christian Tobias Heinrich und seine Tochter Christiane Carlson machen es möglich.

Emkendorf. In einer Senke zwischen Wäldern, Feldern, Äckern und Seen liegt das Gutshaus Emkendorf mitten im Naturpark Westensee. Die uralte kilometerlange Allee mit prächtigen Kastanien und knorrigen Linden läuft an dem Herrenhaus vorbei. Wer nicht aufpasst, verpasst die Abfahrt zum Hof. Das wäre allerdings schade: Noch nie in der über 800-jährigen Geschichte des Gutes waren Gäste so willkommen wie heute.

Wer sind die Besitzer von Gut Emkendorf?