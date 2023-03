﻿Gutachter: Fisnik H. war bei tödlichen Schüssen in Kiel voll schuldfähig

Ein Psychiater kommt in seinem Gutachten zu dem Schluss, dass der Tatverdächtige Fisnik H. (24) bei den tödlichen Schüssen im Stadtteil Gaarden in Kiel wusste, was er tat. Auch sein regelmäßiger Drogenkonsum habe keinen Einfluss darauf gehabt, sagte der Gutachter beim Prozess in Kiel.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket