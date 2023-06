﻿Gutenbergstraße in Kiel: Integrativer Kleinkinderspielplatz eingeweiht

Schreventeich. „Orange ist meine Lieblingsfarbe“, ruft Hannes und hüpft begeistert in die farbige Sprungfläche des bunten Bodentrampolins. Der Dreijährige ist am Mittwoch einer von vielen kleinen und großen Gästen beim Einweihungsfest der Stadt Kiel für den neuen Kleinkinderspielplatz in der Gutenbergstraße. Der hat einiges zu bieten: Neben einem Trampolin mit abgetrennten Sprungbereichen gibt es als zentrale Spielgeräte einen Turm mit Rutsche und Kletterwand, eine Nestschaukel und eine große Wasserspielanlage mit Pumpe zu entdecken.

Nach dem 2020 eröffneten Spielplatz für Kinder und Jugendliche ist damit auch der Abschnitt für jüngere Kinder auf dem „Guti“ genannten Areal mit dem Hauptzugang an der Hebbelstraße 10 fertiggestellt. Der neue Bereich sei jedoch nicht einfach nur ein weiterer Spielplatz, betont Bürgermeisterin Renate Treutel bei der Eröffnung: „Es ist ein inklusiver Spielplatz für alle Kinder – auch für diejenigen, die sich nicht so flott bewegen können oder die im Rollstuhl sitzen.“

Barrierefreier Spielplatz in Kiel: Spielgeräte auch für Eltern im Rollstuhl oder Großeltern erreichbar

Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten, ist baulich alles eben gestaltet, erklärt Luisa Determeyer vom Grünflächenamt Kiel. Zwar ist auch auf diesem Platz Sand das vorherrschende Material im Rund. Aber alle Spielbereiche sind vom festen Untergrund am Rand aus befahrbar. Das ermöglicht nicht nur Kindern im Rollstuhl das Spielen. „Auch Eltern im Rollstuhl oder Großeltern haben so die Möglichkeit, die Kinder zu begleiten“, erklärt Determeyer. Schritt für Schritt soll das inklusive Konzept auf den Kieler Spielplätzen Einzug halten.

Konnten sich bei der Einweihungsfeier davon überzeugen, wie gut der integrativ geplante Kleinkinderspielplatz in der Gutenbergstraße angenommen wird: Luisa Determeyer (Grünflächenamt), Henning Orth (Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen), Bürgermeisterin Renate Treutel, Landschaftsarchitekt Johannes Kahl, Jugendtreffleiter Torsten Siggelow, Sooke Dittbrenner (Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen) und Spielplatzpate Fabian Liebrandt (v. l.). © Quelle: Gritje Lewerenz

Rund zwei Monate dauerte der Bau, 200 000 Euro flossen in die Umsetzung. Bei der Planung haben das Grünflächenamt und das Amt für Kinder- und Jugendeinrichtungen mit dem Landschaftsarchitekten Johannes Kahl zusammengearbeitet – unter maßgeblicher Beteiligung der Zielgruppe. Als vor fünf Jahren die Umgestaltung des Gutenbergspielplatzes geplant wurde, gab es Workshops, bei denen die Kinder ihre Wünsche einbringen konnten, berichtet Kahl: „Wir haben die Kinder nach ihren Bedürfnissen gefragt: Was wollt ihr haben, was nicht?“

Wie gut das ankommt, bestätigen Klara (5) und Jola (2) Schönrade. Auf ihrer Erkundungstour sind sie am bunten Trampolin angekommen und hüpfen mit Hannes um die Wette. Ein Lieblingsspielgerät kann Klara nicht nennen, sie findet „alles toll“. Auch ihre Mutter Stefanie Schönrade, die als Anwohnerin regelmäßig mit ihren Kindern den „Guti“ besucht, ist von der Umgestaltung begeistert: „Der neue Bereich ist für kleinere Kinder noch einmal sicherer durch den weichen Boden, die Nestschaukel und die separaten Sprungbereiche beim Trampolin.“

Damit alles so schön bleibt, wie es die Kinder am Eröffnungstag erlebt haben, wacht künftig Spielplatzpate Fabian Liebrandt über den Kleinkinderspielplatz. Sein ehrenamtliches Engagement erklärt er mit einer besonderen Verbundenheit zu dem Ort: „Ich habe als Kind selbst hier gespielt.“

