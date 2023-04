﻿Gutenbergstraße in Kiel: Die nächste Sperrung kommt

Autofahrer an der Gutenbergstraße in Kiel müssen sich in letzter Zeit beinahe wöchentlich auf eine geänderte Verkehrsführung einstellen. Nun kommt die nächste Sperrung. Ab Montag, 17. April, ist die Gutenbergstraße stadteinwärts von der Eckernförder Straße kommend nicht passierbar.

Kiel. Wieder ändert sich die Verkehrsführung an der Dauerbaustelle Gutenbergstraße. Zuletzt gab es Sperrungen in Fahrtrichtung Eckernförder Straße, jetzt asphaltiert das Tiefbauamt auch die Fahrbahn in Richtung Westring. Zudem stehen noch Arbeiten an der Bushaltestelle und der Ampel an der Einmündung Grasweg an. Daher ist die Gutenbergstraße ab Montag stadteinwärts zwischen der Zufahrt zu Bauhaus/Rewe und dem Westring gesperrt. Die Sperrung dauert voraussichtlich bis zum 28. April.

Während der Fräs- und Asphaltierungsarbeiten sind alle Fahrspuren stadteinwärts gesperrt. Audi, die Tankstelle Willer und McDonald’s sind über die Eckernförder Straße erreichbar. Die KVG-Linienbusse werden stadteinwärts über die Eckernförder Straße und den Westring umgeleitet.

Stadtauswärts steht nur eine Fahrspur zur Verfügung, aus dem Stinkviertel und dem Grasweg kann nur nach rechts in die Gutenbergstraße eingebogen werden. Die Zufahrten zur Gutenbergschule und zur Schadstoffsammelstelle bleiben erreichbar – außer am 17., 25. und 26. April.