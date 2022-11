Die riesige Adventskalender-Projektion an der Fassade der Kieler Nachrichten lockte im Dezember täglich viele Schaulustige. Nun zieht das Spektakel um. Der Adventskalender wird in diesem Jahr am Holstenfleet erstrahlen. Was sich nicht ändert: Mit der Losaktion wird Geld für den Verein „KN hilft“ gesammelt.

Als Teil der Fleethöker organisieren Frank Bremer, Imke Harders, Daniel Hacker, Katrin Lafrentz, Ahmad Zirakbash, Thomas Kramer und Christiane Jüngerich die Adventskalender-Projektion für den guten Zweck am Holstenfleet.

Bunte Adventskalender-Projektion für „KN hilft“ am Holstenfleet

Kiel. Es ist der größte und wohl auch bunteste Adventskalender in Kiel. Vom 1. bis 24. Dezember erstrahlt die Fassade an der Holstenbrücke 8-10 weihnachtlich – und das für den guten Zweck. Anlass ist der Fleethöker Adventskalender, eine Benefizaktion von Akteuren der Kieler Innenstadt zugunsten von "Gutes tun im Advent" vom Verein "KN hilft".

Die bunte Video-Projektion am dem Gebäude von Friseur Coco direkt am Holstenfleet wird bereits für ein Spektakel sorgen. Angereichert wird die Show mit einem Überraschungseffekt: Welche Losnummer wird gezogen? Welche Gewinne werden vergeben? Denn: Bei der Tombola gibt es jeden Tag einen attraktiven Preis zu gewinnen. Teilnehmer können die Lose zuvor kaufen, jeden Tag wird eine neue Gewinnernummer gezogen. Um 18, 19 und 20 Uhr läuft die Projektion, bei der die aktuelle Siegerzahl veröffentlicht wird. Die gezogenen Losnummern und die Preise werden jeden Tag zusätzlich in den Kieler Nachrichten und auf www.kn-online.de veröffentlicht. Zu sehen sind die Gewinnzahlen auch auf der Homepage www.fleethoeker-adventskalender.de.

Fleethöker Adventskalender: VIP-Tickets für Holstein Kiel oder ein Whirlpool

Zu den Preisen, die von den Kieler Innenstadt-Akteuren gestiftet werden, gehören unter anderem ein Whirlpool, eine Apple Watch, VIP-Tickets für Spiele von Holstein Kiel und vom THW Kiel, ein Gutschein für eine Wohnmobil-Miete im Wert von 500 Euro, ein Wellness-Wochenende oder ein Friseur-Gutschein für ein Jahr.

Das Konzept des Fleethöker Adventskalenders ist bereits bekannt: In der Vergangenheit wurde als Projektionsfläche das Verlagsgebäude der Kieler Nachrichten genutzt. 2022 zieht die Benefiz-Aktion um in Kiels „neue Mitte“ am Holstenfleet.

Weihnachtslieder: Rudelsingen am Holstenfleet

Jeden Tag um 19 Uhr findet zudem ein Adventssingen statt. Auf der Fassade läuft der Text und alle Besucherinnen und Besucher der Innenstadt sind zum gemeinsamen Singen eingeladen.

Vorverkaufsstellen für die Lose Der Vorverkauf für die Lose ist bereits gestartet. Die Gewinnzahlen für den Adventskalender gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Kundenhalle Kieler Nachrichten, Fleethörn 1-7; Edeka Sven Fiedler, Doktor-Hell-Straße 1; Schuh Heinrich, Holtenauer Straße 14, Alter Markt 12 und Citti-Park; BoConcept, Andreas-Gayk-Straße 13; Erdkorn, Hopfenstraße 63, Schlossstraße 2 und Holtenauer Straße 119; Meislahn, Holstenstraße 38-40; Friseur Coco, Holstenbrücke 8-10 und Hamburger Chaussee 28; Der Heimathafen, Holstenstraße 2-12; Dean and David, Wall 8-10; Cup & Cino, Holstenstraße 1-11; Apotheke Nautilus, Holstenstraße 2-12; Edeka Christensen, Holstenstraße 55-59; Asia Marche, Holstenstraße 14.

Die Lose kosten zehn Euro, der Verkaufspreis fließt an den Verein "KN hilft". Mit der Benefizaktion "Gutes tun im Advent" unterstützen die Kieler Nachrichten in diesem Jahr die Tafeln in Schleswig-Holstein. Die Tafeln stehen derzeit vor großen Herausforderungen. Die Essensausgabestellen leiden unter enorm steigenden Treibstoff- und Energiekosten, zudem kommen immer mehr Bedürftige. Die ersten Tafeln mussten bereits Aufnahmestopps verhängen. Ein Spendenkonto ist eingerichtet bei der Förde Sparkasse: IBAN DE 05 2105 0170 1400 2620 00.

Fleethöker wollen Innenstadt voranbringen

Die Fleethöker sind eine neue Initiative von rund 50 Akteuren in der Kieler Innenstadt. Dazu gehören Kaufleute und Gastronomen, aber auch Event-Veranstalter wie Frank Bremer von der Agentur Partus Communication, die den Adventskalender bereits in der Vergangenheit an der Fassade der Kieler Nachrichten organisiert hat. Mit der branchenübergreifenden Vernetzung wollen die Fleethöker die Holstenstraße voranbringen. Dies war auch ein Grund, warum der Adventskalender ans Holstenfleet verlegt wurde. „Wir wollten die Projektion noch zentraler in der Innenstadt zeigen“, sagt Frank Bremer.

„Es gibt von uns Mitgliedern eine hohe Identifikation mit der Innenstadt“, sagt Christiane Jüngerich von der Nautilus-Apotheke, die die Initiative ins Leben gerufen hat. „Wir wollen Aktionen anbieten, durch die mehr Menschen in die City kommen.“