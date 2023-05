﻿Gratis-Aktion in Kiel: Ein frischer Haarschnitt für Wohnungslose

Kiel. „Wow, coool!!“: Katja schaut in den Handspiegel, den ihr Friseurin Nadine Köhnke hinhält – und ist begeistert. Aus dem eher schwer zu bändigenden Langhaarlook der jungen Frau ist eine sommerfrische Bob-Frisur geworden.

Katja (35) hat kein Geld für einen Friseurbesuch. Nach Unfall und längerer Krankheit verlor die Kielerin ihre Arbeit als Paketzustellerin. Dann war auch die Wohnung weg. Drogen machten die Aussichten nicht besser. Doch von denen ist sie inzwischen runter. Katja spricht offen über sich, ihre Probleme und die Hilfe ihrer Freunde, mit der sie sich hoffentlich bald eine neue Zukunft aufbauen kann. Katja lacht gerne. Dass sie an diesem Pfingstsonntag kostenlos frisiert wird, freut sie besonders.

Aktion der „Barber Angels“ in Kiel: Gratis-Salon unter der Gablenzbrücke

Die Sonne scheint, aber es ist ganz schön pustig unter der Gablenzbrücke. Die abgeschnittenen Strähnen haben kaum Chancen, aufgefegt zu werden, die meisten bläst der Wind fort. Hier, auf dem Platz unter der Brücke, haben die „Barber Angels“ einen Freiluft-Salon aufgebaut. Hier bekommen wohnungslose und andere von Armut betroffene Menschen nicht nur gratis einen Haarschnitt, Augenbrauen- oder Bartpflege. Mit dem frischen Look gibt es kostenlos auch eine große Portion Selbstwertgefühl. „Wir möchten einen Beitrag leisten, um sozial benachteiligten Menschen ihre Würde zurückzugeben“, sagt Tina Tewes. Die Friseurin und Kosmetikerin aus Ottendorf organisiert die Arbeit der europaweit aktiven „Barber Angels“ in Schleswig-Holstein.

Mehr als 600 Mitglieder im In- und Ausland hat der Klub der wohltätigen Haarprofis, den 2016 ein Friseur im baden-württembergischen Biberach ins Leben gerufen hatte. „Wir freuen uns über jede Verstärkung“, sagt Tina Tewes. Denn der Bedarf sei groß. Das zeigt sich auch an diesem Sonntag in Kiel: Immer mehr Menschen kommen herbei, tragen sich in eine Liste ein und warten geduldig, bis sie an der Reihe sind. Auch viele Jüngere sind dabei. „Die machen das toll hier“, sagt Claudio, der gerade auf dem Frisierstuhl Platz genommen hat. Nach 20 Minuten fühlt auch er sich irgendwie wie neu geboren. Statt Geld gibt es eine Umarmung. Die fällt so herzlich aus, dass es schwerfällt, nicht gerührt zu sein – zumal Wohnungslose derzeit auch in Kiel gehäuft Opfern von Gewalttaten werden.

Rund 40000 Bedürfte haben die „Barber Angels“ bereits gratis frisiert

Rund 40 000 Bedürftige haben die Barber Angels bislang bereits kostenlos frisiert. Einigen, so berichten die Organisatoren, habe das professionelle Umstyling bereits zu einem neuen Job verholfen, oder zur lange ersehnten eigenen Wohnung. Um kleidungstechnisch keine Distanz aufkommen zu lassen, agieren die von Spenden und Klubbeiträgen finanzierten „Barber Angels“ in lässigem Biker-Outfit.

Initiiert hat den Open-Air-Salon an diesem Tag der Verein „Kieler helfen mit Herz“, der gleich nebenan ein großes Büffet aufgebaut hat mit Würstchen, Salaten, Obst, Kaffee und Verpflegungstüten zum Mitnehmen. Das Angebot wird gerne und mit großer Dankbarkeit angenommen. Auch bei den Barber-Taschen mit Pflegeprodukten greifen die Gäste freudig zu.

Mehr Würde: Gratis-Frisuren für Wohnungslose in Kiel

Am Ende sind es 53 Menschen, die in knapp zweieinhalb Stunden auf den acht improvisierten Friseurstühlen Platz genommen haben. Einige Herren sind schon nach wenigen Minuten durch, bei anderen Gästen haben Schere und Haarschneider schon mehr zu tun. Stets erfolgt das Frisieren mit Achtsamkeit und größter Rücksicht auf die Wünsche der Gäste. Läusebefall, der natürlich ein Thema ist, wird kundig behandelt, entsprechende Mittel gibt es auch zum Mitnehmen.

Zu den frisch Frisierten gehört ein Mann Anfang 40, der am Stock geht. Vor 20 Jahren, sagt er, sei er „aus dem Fenster gefallen“. Etliche Meter tief, auf Asphalt. Ein Wunder, dass er überlebt habe – was er damals definitiv anders geplant hatte: „Heute freue ich mich, dass ich lebe.“ Schön wäre es, wenn er bald wieder eine Arbeit finden würde. Dieser Tag gibt ihm vielleicht frischen Schwung, der bei der Jobsuche ja nie schadet. Mit seiner Frisur auf jeden Fall ist er sehr zufrieden. Mindestens ebenso glücklich macht ihn aber auch die menschliche Wärme in einer Zeit wachsender sozialer Kälte: „Es tut unglaublich gut, was man hier erfährt.“

Barber Angel Kerstin Tewes würde sich natürlich sehr freuen, weitere Mitstreiter und Mitstreiterinnen für ein Engagement im Klub gewinnen zu können. Haarprofis mit Interesse dürfen sich sehr gerne unter Tel. 0172/4580061 bei ihr melden.

