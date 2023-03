﻿Hackathon an der Gorch-Fock-Schule in Kiel: Wie kann Lernen zukunftsgerechter werden?

Hasseldieksdamm. „In drei Wochen sind es 24 Grad“, verkündet das Plakat von Anass fröhlich-optimistisch. Getoppt wird die Aussage noch von Emins Nachricht: „In fünf Tagen sind Osterferien.“ Die beiden Grundschüler sind Teilnehmer des Schul-Hackathons, der in Form von Projekttagen von Mittwoch bis Freitag in der Gorch-Fock-Schule stattfindet.

Als Mitglieder des Teams „Gute Nachrichten“ haben die Kinder Ideen entwickelt, wie sie den im digitalen Zeitalter umfassend verbreiteten negativen Nachrichten etwas entgegensetzen könnten. Die Plakate mit den positiven Gedanken sollen später die aus Pappkartons selbst gebaute Litfaßsäule zieren und so für gute Laune in der Schule sorgen.

Hackathon ist eine Wortkombination aus „Hacking“ und „Marathon“ und steht für eine fokussierte Lösungssuche

Die Gorch-Fock-Schule ist eine von deutschlandweit elf Pilotschulen, die für die Durchführung des Hackathons ausgewählt wurden. Die ursprünglich von Softwareentwicklern geprägte Wortkombination aus „Hacking“ und „Marathon“ steht für eine fokussierte Suche nach der Lösung für ein konkretes Problem – in einem festgelegten Zeitraum. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderte Projekt „schultransform“ will die Methode jetzt auf Schulen übertragen.

„Zusammenarbeit funktioniert heute nicht mehr so wie vor 50 Jahren“, erklärt Thomas Schmidt vom Projekt „schultransform“, warum seiner Ansicht nach Schule „neu gedacht“ werden muss. © Quelle: Gritje Lewerenz

„Wir kümmern uns deutschlandweit darum, Schulen in die Zukunft zu führen“, erklärt Projektmitarbeiter Thomas Schmidt die Intention von „schultransform“. Die Digitalisierung verändere Prozesse, auch in den Schulen. Ziel des Hackathons sei es daher, Strategien zu entwickeln, wie die Arbeit und das Zusammensein in den Schulen an diese digitalisierte Welt angepasst werden kann. „Zusammenarbeit funktioniert heute schließlich ganz anders als vor 50 Jahren“, so Schmidt.

Schul-Hackathon: Veränderung durch Digitalisierung muss ganzheitlich gestaltet werden

Die Veränderung durch die Digitalisierung müsse ganzheitlich gestaltet werden, ist auch Irene Mittelstaedt überzeugt. „Es geht nicht darum, den Schülerinnen und Schülern ein Tablet in die Hand zu drücken“, sagt die Rektorin der Gorch-Fock-Schule. Vielmehr sei es entscheidend, Zukunftskompetenzen zu stärken wie Kreativität, die Fähigkeit zur eigenständigen Problemlösung und Teamfähigkeit. Und das auch mithilfe digitaler Mittel.

Eine weitere Idee der Schülerinnen und Schüler beim Hackathon der Gorch-Fock-Schule: Regentonnen, verbunden mit einem Röhrensystem, sollen die Bewässerung der Hochbeete und des Schulgartens nachhaltiger gestalten. © Quelle: Gritje Lewerenz

Übergreifendes Motto für die insgesamt neun jahrgangsgemischten Gruppen des Hackathons ist das Sonnensystem. Im Team „Mars“ befassen sich die Kinder mit nachhaltigen Lösungen für den Schulgarten. Für die Bewässerung der Hochbeete der Schule müssen derzeit Gießkannen quer durch die Klassenräume geschleppt werden. Ole stellt den Verbesserungsvorschlag vor: „Wir haben ein Modell von einem Wassersystem gebaut, mit Regentonnen, die mit Rohren verbunden sind. Dann können wir das Wasser dahin pumpen, wo wir es brauchen.“

Im Team „Saturn“ überlegen die Kinder, wie alle glücklicher werden können in der Schule. Eine der Ideen: Die Klassen könnten im Wechsel montags in der Schulmensa kochen. „Dann unternehmen wir etwas zusammen und können uns noch besser kennenlernen“, ist Alexander überzeugt.

Ihre Ideen präsentieren die Gruppen am Freitag auch vor Vertretern des Schulträgers. Schulleiterin Mittelstaedt versichert: „Der Schulträger hat uns zugesagt, dass mindestens eine der Ideen auch umgesetzt werden wird.“