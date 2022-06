﻿Halbes Schiff: Korvettenbug wird von Kiel nach Hamburg geschleppt

Mangel an Rettungsschwimmern in Kiel: Hörnbad schließt

Dramatische Situation: Der Mangel an Rettungsschwimmern bei Wasserwacht und DLRG schränkt bundesweit den Badebetrieb ein. Auch in Kiel fehlen der Wasserwacht so viele Helfer, dass die Stadt mit eigenem Personal unterstützen muss, um den Badebetrieb an den Stränden sicherzustellen.