﻿Falckensteiner Strand: Parkenplätze im Deichweg sind jetzt knapp

Kiel. Ganze 32 absolute Halteverbotsschilder säumen den Deichweg zwischen Hochseilgarten und Deichperle. Ein echter Kieler Schildbürgerstreich unken bereits die Ersten. Das Parken links auf der Deichseite ist schon lange verboten. Mit den neuen Parkautomaten, die in diesem Jahr neu aufgestellt wurden, hat die Stadt nun auch rechts überall ein absolutes Halteverbot aufgestellt. Geparkt werden darf nur noch in den beiden Ausbuchtungen.

Damit fallen am Deichweg weit über 50 Parkplätze weg. Eine Tatsache, die bei der Vorstellung der Parkraumbewirtschaftung im Ortsbeirat Pries-Friedrichsort im Konzept nicht auftauchte. Da hieß es nur, dass auf den Stellflächen am Deichweg, Falckensteiner Strand, Antennenfeld sowie auf dem Parkplatz P1 Parkscheinautomaten aufgestellt werden. Das Tagesticket werde zwei Euro kosten (wir berichteten) und ist nur vom 1. Mai bis zum 30. September jeden Tag in der Zeit zwischen 10 und 16 Uhr zu zahlen. Man sollte allerdings Bargeld dabeihaben. Erst im Laufe des Sommers folgen die Möglichkeiten zum „Handyparken“ und zur Kartenzahlung.

Die Deichperle leidet unter dem Halteverbot

Umso erstaunter war auch Florian Maurischat, Betreiber vom Deichperle Bistro, als auf einmal die Schilder aufgestellt wurden. Ein Mitarbeiter der Firma meinte noch zu ihm: „Das ist ja für Euch ganz schön geschäftsschädigend.“ In der Tat ist er nicht glücklich mit der Lösung. „Uns haben Mails von gehbehinderten Leuten erreicht, die uns schreiben, dass sie jetzt nicht mehr kommen können.“ Deshalb hat er sich an den Ortsbeiratsvorsitzenden Bernhard Tiedemann und Ortsbeiratsmitglied Marvin Schmidt (SSW) gewandt. „Wir unterstützen die Deichperle, weil sie auch für den Stadtteil ein wichtiger Ort ist“, sagt Tiedemann.

Die Stadt verweist indes auf die komplizierte Situation. „Das Tiefbauamt hat die Längsparkplätze im Deichweg herausgenommen, weil die vergangenen Jahre gezeigt haben, dass die parkenden Autos auf dem schmalen Straßenabschnitt nicht nur auf der Fahrbahn, sondern auch in der Vegetation standen. Die Fahrbahn muss ständig frei sein, vorrangig um Rettungskräften eine ungehinderte Durchfahrt zu ermöglichen“, so Pressesprecherin Kerstin Graupner.

Ortsbeirat will Deichperle unterstützen

Für den Ortsbeiratsvorsitzenden Bernhard Tiedemann ist das nicht nachvollziehbar. „Wir haben keine Möglichkeit gehabt, das mitzuentscheiden“, so Tiedemann. Seit Jahren sei der Begegnungsverkehr aufgrund des absoluten Halteverbots auf der Deichseite kein Problem mehr. Von Parken in der Vegetation könne auch keine Rede sein. „Das ist doch eine Grasnarbe.“

„Der Wegfall von so vielen Parkplätzen direkt am Deich des Falckensteiner Strandes überrascht mich sehr“, sagte auch Ortsbeiratsmitglied und SSW-Ratsherr Marvin Schmidt. „Weder im Ortsbeirat noch als Fraktion wurden wir darüber in Kenntnis gesetzt, dass neben dem Aufstellen der Parkautomaten auch Parkflächen verschwinden.“ Er findet das Vorgehen unangebracht: „Gerade dieser Parkstreifen bietet Menschen, die nicht so gut zu Fuß sind, die Möglichkeit, den Falckensteiner Strand ohne große Hürden zu erreichen, nun ist der Weg deutlich länger und beschwerlicher.

32 Halteverbotsschilder säumen beidseitig die Straße zwischen Hochseilgarten und dem Restaurant „Deichperle“. © Quelle: Ulf Dahl

Die Stadt versprach zumindest zu prüfen, „inwiefern zumindest in den jetzt vorgesehenen Parkzonen einige barrierefreie Parkplätze hergestellt werden können, sodass nicht noch weitere Wege als notwendig zurückgelegt werden müssen“.

Auf Unverständnis stößt auch die Schließung des Antennenfeldes ab 19 Uhr. Wer danach noch am Strand ist, in der Deichperle sitzt oder gar den lauen Sommerabend am Meer verbringen möchte, kann dann nur noch in den beiden Ausbuchtungen parken und muss natürlich rechtzeitig vom Feld weg sein. Vertraglich vereinbart mit dem Eigentümer der Fläche sei eine Nutzung bis 19 Uhr, weil die Festung den Platz von 19 bis 8 Uhr möglicherweise für eigene Veranstaltungen benötige, heißt es vonseiten der Stadt. Und weiter: „Die Erfahrungen belegen, dass zu diesem Zeitpunkt die Anzahl der Nutzenden am Strand abnimmt und die zur Verfügung stehenden Flächen ausreichen.“

Bernhard Tiedemann kann sich an keine größere Veranstaltung in den letzten Jahren erinnern, bei der man das Antennenfeld als Parkfläche gebraucht hätte. Außerdem empfiehlt er, „den Vertretern der Stadt mal an einem schönen warmen Sommerabend vorbeizukommen und zu gucken, was hier los ist“. Und Marvin Schmidt überlegt als Mitglied des Ortsbeirates, „einen entsprechenden Antrag auf Rückbau der Haltverbotsschilder zu stellen“.

