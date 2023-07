﻿Hans-Geiger-Gymnasium in Kiel: Wie Schulen die Welt ein bisschen besser machen

Gaarden. Es gibt Kekse, Riegel, Südfrüchte und Erfrischungsgetränke im Foyer des Hans-Geiger-Gymnasiums in Gaarden. Wie jeden Mittwoch in der ersten großen Pause verkaufen fünf junge Leute, was sie zuvor im Supermarkt erstanden haben, an ihre Mitschülerinnen und Mitschüler. Hinter der Aktion steckt die Fairtrade-AG, die einen Beitrag zur Aufklärung leistet und für fair gehandelte Produkte wirbt. Jetzt ist die Schule dafür ausgezeichnet worden.

Albert Röhl, der Koordinator der Fairtrade-School-Kampagne, und Nicoline Henkel, die Leiterin der Steuerungsgruppe Fairtrade-Stadt Kiel, überreichten jetzt eine Urkunde und ein Schild, das im Eingang der Schule angebracht wird. „Wir sind eine Fairtrade-School“, steht darauf.

25 Fairtrade-Schulen in Schleswig-Holstein

Die Lehrerin und Fairtrade-AG-Leiterin Kerstin Ulfers und ihre jungen Mitstreiterinnen und Mitstreiter – allesamt aus dem neunten Jahrgang – sind stolz, dass sie und die gesamte Schule für ihr Engagement auf diese Weise geehrt wurden. „Wir freuen uns sehr“, sagen Michelle Söller und Feyza Cakmak, „und wir wollen bis zu unserem Abi in der AG weitermachen.“

In Schleswig-Holstein gibt es aktuell 25 Fairtrade-Schulen. Das Hans-Geiger-Gymnasium ist die vierte Kieler Schule, die sich so nennen darf. Die Lilli-Martius-Schule, das Thor-Heyerdahl-Gymnasium und das Regionale Berufsbildungszentrum Wirtschaft tragen den Titel bereits, die Kieler Gelehrtenschule hat sich darum beworben.

Im Team für Fairtrade am Hans-Geiger-Gymnasium

Was der Sinn hinter der Fairtrade-School-Kampagne ist? „Jede Schule, die mitmacht, leistet einen Beitrag gegen Ungerechtigkeit, fördert den fairen Handel und betreibt Bildungsarbeit“, antwortet Nicoline Henkel. Das Fairtrade-Siegel auf Produkten bedeutet, dass die Betriebe und Beschäftigten in Afrika, Asien und Lateinamerika angemessen bezahlt werden. Was nicht bedeutet, dass Produkte mit dem Fairtrade-Siegel im Laden unbedingt teurer sind als jene ohne Siegel – wie Nicoline Henkel mit einer mitgebrachten Fairtrade-Schokoladentafel für 1,25 Euro beweist.

Um eine Fairtrade-School zu werden, müssen Schulen entsprechende Teams bilden und passende Produkte anbieten. Auch soll der faire Handel Thema im Unterricht sein und mindestens eine Aktion im Schuljahr organisiert werden.

In Gaarden geht es sogar ein Stück darüber hinaus: Schulleiter Henning Steuer hat angekündigt, dass das Gymnasium bald fair gehandelte Volleybälle anschafft.

