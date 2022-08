﻿Hanspeter Herzog liebt Oldtimer: Landpartie in historischen Fahrzeugen

Alt-Mettenhof. Bei seinen Ausflügen durch die schleswig-holsteinische Landschaft zieht Hanspeter Herzog alle Blicke auf sich – genauer gesagt, auf seinen fahrbaren Untersatz. Der 82-jährige Kieler liebt es, mit seinen Oldtimern auf Tour zu gehen. Wenn er mit seinem VW Käfer oder dem Mercedes Cabrio gemütlich über die Straßen tuckert, drehen sich die Köpfe.

„Ich bin ein Fan von Oldtimern“, gesteht Herzog, der gleich drei alte Modelle sein eigen nennt – einen Mercedes Benz 280 SL, sechs Zylinder, 176 PS von 1979, einen VW Käfer 1300 von 1969 und eine 250er Isetta, die 1961 vom Band lief. Das Aussehen und die Motorengeräusche seiner alten Schätzchen begeistern ihn immer wieder.

„Hören Sie mal, das klingt doch toll“, sagt Herzog und lässt den Motor des Mercedes an. „Die Hupe ist noch besser“, sagt er und drückt auf einen Knopf. Laut und schräg tönt „La Cucaracha“ durch die ruhige Siedlung und einige Nachbarn winken. „Die kennen das schon“, schmunzelt Herzog.

Hanspeter Herzog in einem seiner Oldtimer. © Quelle: Jennifer Ruske

Schon Hanspeter Herzogs Eltern fuhren in Kiel einen VW Käfer

Seit 1953 wohnt der gebürtige Kieler in Alt-Mettenhof. Seine Eltern hatten damals einen VW Käfer, erinnert sich Herzog. „Der stand bei uns im Garten im Schuppen neben dem Schweinestall.“ Heute ist der Schuppen eine Garage mit Werkzeug an den Wänden. Mit dem Familienauto verbindet Herzog wunderbare Erinnerungen: Mit dem Käfer durften die zwei Söhne auf dem Firmengelände – die Eltern hatten einen Schrottplatz – das Fahren üben. 1958, mit dem eigenen Führerschein in der Tasche, machte Herzog damit Ausflüge zum Westensee. „Mit meiner Freundin“, erzählt der Senior.

Der VW Käfer ist von 1969. Sammler Hanspeter Herzog liebt besonders das Aussehen des Oldtimers und das Knattern seines Motors. © Quelle: Jennifer Ruske

Seine Autobegeisterung schlug sich auch beruflich nieder. Zehn Jahre lang hat Herzog in einem Autozubehör und Großhandel gearbeitet, tauschte dann den Platz hinter einer Ladentheke mit dem Führersitz im Lkw. Als Fuhrunternehmer machte sich Herzog selbstständig und war 30 Jahre lang als Subunternehmer für eine Spedition unterwegs. „Dabei lernt man auch, das eine oder andere am Fahrzeug zu reparieren“, erklärt er. Das kam ihm 1998 zu Gute, als ihm durch Zufall „der Mercedes SL über den Weg lief“.

1998 erfüllt sich Hanspeter Herzog seinen sehnlichsten Wunsch und kauft einen Oldtimer

„Ich wollte schon immer einen Oldtimer haben“, erzählt Herzog, wie er sich damals einen sehnlichen Wunsch erfüllte. Mit seiner Frau Annegret düste er dann mit offenem Verdeck gemütlich durch die Landschaft – später auch als Mitglied des Kieler Veteranen Clubs zusammen mit anderen Oldtimer-Fans.

Im Ruhestand kamen weitere historische Fahrzeuge und das passende Zubehör wie ein Pkw-Anhänger, alte Koffer, ein Fuchsschwanz und der Wackeldackel für die Hutablage dazu: „Das war wie ein Virus.“ Ein Heinkel Motorroller hielt Einzug, zum 60. Geburtstag seiner Frau schenkte er ihr den Käfer und vor rund elf Jahren kaufte er die Isetta. „Die war allerdings arg reparaturbedürftig.“ Mit seinem Nachbarn setzte Herzog die Knutschkugel in wochenlanger Kleinarbeit wieder instand. „Ich mag es, mich mit Fahrzeugen zu beschäftigen“, sagt er und streicht mit einem Putztuch über das polierte Blech.

In seiner Werkstatt lagert Hanspeter Herzog Zubehör und Deko für die alten Fahrzeuge: von Hupen über Ersatzteile bis zu alten Koffern. © Quelle: Jennifer Ruske

Unterwegs mit dem Oldtimer: Ausfahrten mit Zeit zum Klönen

Noch lieber mag Herzog aber die Ausfahrten mit seinen Schätzchen – egal ob zum Einkaufen oder zu den Oldtimertreffen im Land. Mal ist er mit Freunden unterwegs, mal lädt er ältere Geburtstagskinder zur nostalgischen Kaffeetour per Isetta ein oder fährt Hochzeitspaare zur Kirche. Die Oldtimer sind immer ein Hingucker und laden zu Gesprächen ein. „Ich schnacke gern mit anderen Menschen, besonders natürlich über die Autos“, sagt der Alt-Mettenhofer, dessen Frau vor zehn Jahren verstorben ist.

Die alten Autos und vor allem die Erinnerungen an vergangene Zeiten sind auch am Sonnabend Gesprächsthema. Dann laden Herzog und seine Freunde wieder Senioren aus dem Awo Servicehaus in Hasseldieksdamm zur Ausfahrt und zum Kaffee ein. „Das mache ist schon seit 2008“, erzählt Hanspeter Herzog, der über seine Mutter, die im Alter in der Einrichtung Am Wohld lebte, in Kontakt kam. „Am Wochenende ist es wieder soweit, dann geht es zur Landpartie nach Rade.“ Dann knattern und brummen die Oldtimer wieder gemütlich über die Straßen und ziehen alle Blicke auf sich.

