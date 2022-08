In den USA feiern die Menschen an diesem Montag, 8. August, den Happiness Happens Day – den „Glücklichsein-ist-machbar-Tag“. Es sind die kleinen Freuden im Alltag, welche oft eine große Wirkung haben. Wir haben Menschen in Kiel gefragt: Wer oder was hat Sie zuletzt glücklich gemacht?

Heute wird in den USA der „Happiness Happens Day“ gefeiert. Doch was macht die Menschen in Kiel glücklich?

Kiel. Der 8. August wird in großen Teilen der USA als „Happiness Happens Day“ gefeiert. Unter dem Motto „Glücklichsein ist machbar“ zeigen die Menschen ihr Glück. Gerade in Zeiten wie diesen ist es wie Balsam für die Seele, sich an die schönen Momente des Lebens zu erinnern. Es müssen auch nicht immer die großen Dinge sein, in manchen Fällen reichen schon kleine Gesten für ein Lächeln. Wir haben die Menschen in der Kieler Innenstadt gefragt: „Wer oder was hat sie in letzter Zeit glücklich gemacht?“

Die Antworten reichten vom Lächeln des Kindes über einen netten Vermieter und den neu angeschafften Wohnwagen. Andere verspürten großes Glück dank einer SMS des Partners oder einer freundlichen Beratung. Alle Antworten lesen Sie in der Bildgalerie.

Von Tobias Hollenbach