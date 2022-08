﻿Harriesstraße in Kiel: Entscheidung über Fahrradbügel ist endlich gefallen

Sollen in der Harriesstraße in Kiel mit Abstellmöglichkeiten für Fahrräder geschaffen werden und dadurch Parkplätze für Autos wegfallen? Diese Frage trieb den Ortsbeirat Mitte lange um. Nun gibt es eine Entscheidung.

Kiel. Gleich in drei Sitzungen stand das Thema bereits auf der Tagesordnung im Ortsbeirat Mitte. Sollen in der Harriesstraße 40 Fahrradbügel aufgestellt werden, wodurch 15 Pkw-Parkplätze verschwänden? Nach langen Diskussionen im Gremium und einem Vorort-Termin, bei dem sich der Ortsbeirat Mitte mit den Anwohnern am Südfriedhof austauschte, steht nun fest: Die Fahrradbügel sollen kommen. Ein entsprechender Antrag an die Verwaltung wurde in der jüngsten Sitzung formuliert.

Eine genaue Anzahl an neuen Fahrradbügeln ist in dem Antrag nicht enthalten. Der Ortsbeirat bittet die Stadt lediglich, die Stellen, an denen bereits Radbügel stehen, um weitere zu ergänzen. Zudem sollen an den Kopfenden der Harriesstraße weitere Abstellmöglichkeiten geschaffen werden und an der Straßenseite mit geraden Hausnummern rechts und links an den Toreinfahrten weitere Bügel aufgestellt werden, um Autofahrern des Rangieren zu erleichtern. Fabian Winkler, Vorsitzender des Ortsbeirats Mitte, schätzt, dass für diese Planungen 40 neue Fahrradbügel benötigt werden und 15 Pkw-Plätze wegfallen – so wie es ursprünglich vorgesehen war.

Harriesstraße in Kiel: Mehr Fahrradbügel und eine Querungsinsel

Durch die zusätzlichen Fahrradbügel in der Harriesstraße sollen nicht nur mehr Abstellmöglichkeiten für die Räder entstehen. Es soll auch für mehr Platz auf den Gehwegen gesorgt werden, der durch parkende Autos, die zu nahe an den Hauswänden stehen, verengt ist. Den Anstoß zu der Maßnahme gab eine Umfrage unter Teilnehmern an der Aktion Stadtradeln, den Plan mit den zusätzlichen Fahrradbügeln hat das Tiefbauamt entworfen.

Neben dem Aufstellen der Bügel spricht sich der Ortsbeirat Mitte für eine Querungsinsel in der Mitte der Harriesstraße aus. Zusätzlich soll mit Sitzbänken und mehr Bäumen die Aufenthaltsqualität in der Straße erhöht werden. Die Verwaltung wird zudem gebeten, die verschwundenen Markierungen für die Parkbuchten zu erneuern und zu überprüfen, ob die Mindestgehwegbreite eingehalten wird.

Ortsbeirat Mitte wünscht sich Anwohnerparken am Südfriedhof in Kiel

Um den Parkdruck für die Bewohner der Harriesstraße und des Südfriedhofs zu lindern, wünscht sich der Ortsbeirat Mitte eine Anwohnerparkzone. Diese einzurichten, soll das Tiefbauamt mit hoher Priorisierung angehen. Allerdings könnte es dauern, bis es einen Parkbereich geben könnte, erklärt Tiefbauamtsleiter Peter Bender. Die Prüfung dauere zwei bis drei Jahre. Aufgrund der Komplexität – es müssen Daten erhoben werden, wie viele Anwohner und Fremdparker in einer Zone stehen und auch Parkmöglichkeiten für Besucher geschaffen werden – kann das Tiefbauamt pro Jahr zwei bis maximal drei mögliche Anwohnerparkbereiche überprüfen.

Da in anderen Stadtteilen – etwa Gaarden, Ravensberg, Schrevenpark oder Neumühlen-Dietrichsdorf – ebenfalls Anwohnerparken gewünscht wird, kann Bender nicht versprechen, dass seine Mitarbeiter zeitnah die Zone rund um den Südfriedhof in Angriff nehmen können.