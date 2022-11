In die Freude über einen gelungenen Start in die Tennisserie Nord-Ost in Kaltenkirchen mischte sich bei Turnierleiter Wolfgang Schildknecht Sorge. Die Kosten für die Platzmiete explodieren, Turniere könnten kaum noch finanzierbar werden. Schon jetzt war es kalt in der Halle an der Schirnauallee.