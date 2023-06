Die CDU-Ratsfraktion Kiel fordert am Kieler Hauptbahnhof ein Alkoholverbot. Damit soll die Attraktivität des Bahnhofvorplatzes gesteigert werden. Hat die Forderung Aussicht auf Erfolg?

Kiel. Es ist ein alltägliches Bild in Kiel: Wer mit der Bahn am Hauptbahnhof ankommt und auf den Bahnhofsvorplatz läuft, wird mit oft übermäßigem Alkoholkonsum konfrontiert. Die „Trinkerszene“ am Kieler Hauptbahnhof, sie ist seit Jahren Thema in der Stadt. „Da muss dringend etwas passieren“, sagt Rainer Kreutz, Vorsitzender der CDU-Ratsfraktion. „Wir sind für ein Alkoholverbot auf dem Bahnhofsvorplatz.“