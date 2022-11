Der Hauptbahnhof in Kiel ist der wichtigste Standplatz für die örtliche Taxibranche: Doch seit Monaten gibt es dort Ärger, die Fronten zwischen Taxifahrern und dem Kommunalen Ordnungsdienst sind verhärtet, weil die Kontrolleure bei Verstößen wohl rigoros durchgreifen.

Kiel. Michael Stöcker (63) ist sauer. Seit 35 Jahren fahre er nun schon Taxi in Kiel, „aber so schlimm war es hier noch nie“. Hier, das ist der Taxistand am Hauptbahnhof. Auf dem kreisförmigen Platz vor dem Seiteneingang stehen sie oft in Dreierreihen, warten auf Kundschaft, die hier zwar verlässlich, aber längst nicht mehr so häufig einsteigt wie früher. Doch Stöcker und seine Mitbewerber bringt etwas anderes in Rage: „Wir fühlen uns schikaniert.“