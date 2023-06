Die Zeitschrift Stern verlieh ihnen einst den Ehrentitel „coolste Wurstbude Deutschlands“. Doch jetzt schließen die Extrawürste in der Holtenauer Straße 56 ihre Türen. Die Corona-Krise hatte den Feinkost-Imbiss in Schieflage gebracht. Doch seine Auferstehung mit neuem Konzept ist schon gesichert.

Kiel. Spontane Schließtage, verkürzte Öffnungszeiten, leere Regale: Wer in den vergangenen Wochen die Extrawürste beobachtete, ahnte, dass es um den Feinkost-Bratwurstimbiss an der Holtenauer Straße 56 nicht zum Besten stand. Tatsächlich hat die Corona-Pandemie Betreiber Uwe Wiethaup in die Insolvenz getrieben.