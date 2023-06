Kampf um Entschädigung

Mit einem Sitzstreik vor dem Büro von Luise Amtsberg in Kiel kämpft die 72-jährige Marlene Moss für Gerechtigkeit. Es geht ihr um das Schicksal von Khaled El Masri, der als deutscher Staatsbürger 2004 von der CIA verschleppt und gefoltert wurde. Was treibt die Kielerin an? Und warum der Sitzstreik?