﻿„Helden der Meere“: York Hovests Film-Doku eröffnet Cinemare-Festival

Kiel. Das Entern der illegalen Fangflotten wirkt nicht nur auf der Leinwand spannend. Richtig gefährlich seien die Dreharbeiten gewesen, erinnert sich York Hovest. Wie in einem Wild-West-Film habe er sich gefühlt, als er vor den Küsten Gabuns gemeinsam mit dem Landesmilitär die Boote gestürmt habe. „Meine Waffe“, sagt er, „war die Kamera.“

Heraus kam der erste Film des National-Geographic-Fotografen und Abenteurers aus München, der 2020 durch seine Überquerung des Atlantik in einem Ruderboot bekannt wurde. Die Dokumentation „Helden der Meere“ über die Zerstörung der Ozeane und was engagierte Menschen weltweit dagegen tun hat am Mittwochabend im Kieler Metro-Kino das diesjährige Cinemare-Filmfestival eröffnet.

Überwältigende Probleme und passende Lösungen

Der Film spart nicht mit drastischen Bildern: ein Meer, das sich um ein Schiff herum rot färbt vom Blut der getöteten Tiere. Plastikmassen, die scheinbar endlos Wasser und Strände überdecken. York Hovest belässt es aber nicht einfach dabei, mit solchen Szenen zu schockieren. „Mir war es wichtig zu zeigen, dass es für jedes Problem eine Lösung gibt.“

So etwa zum Plastikmüll, der hauptsächlich über Flüsse in die Meere gelangt. Als „Held der Meere“ stellt der Film hier David Katz vor. Der US-Amerikaner gründete das weltweit operierende Sozialunternehmen Plastic Bank, das Menschen in Schwellenländern aus der Armut hilft, indem es sie für das Sammeln von wiederverwertbarem Plastikmüll bezahlt. Die Haitianer im Film erhalten Geld, Essen und Elektrizität, das recycelte Plastik landet als Shampoo-Flasche in europäischen Supermarkt-Regalen.

Besonders wichtig ist dem Umweltschützer Hovest die den Film begleitende Webseite www.heroesofthesea.com. Seine Helden aus der Dokumentation werden in dieser Datenbank genauer vorgestellt. „Wir haben so was wie das Wikipedia der Ozeane erschaffen, damit alle Menschen sich kostenlos über sämtliche NGOs, Projekte und Innovationen informieren und helfen können“, erklärt Hovest.

Umweltschützer Hovest: Hoffnung ist die treibende Kraft

Die Leidenschaft für den Umweltschutz sei bei ihm schon vor 30 Jahren in seiner Jugend geweckt worden, so der 45-jährige Hovest. „Ich war damals schon ein passionierter Taucher und fand unter Wasser eine perfekte, wunderschöne Welt aus gesunden Korallenriffen, bunt, voller Leben – und deutlich weniger Plastik. Diese Welt gibt es leider nicht mehr.“

Hoffnungslos sei die Lage aber keineswegs, sagt Hovest, und das solle auch sein Film zeigen. „Es ist eine Grundeinstellung des Menschen, dass wir denken, vieles sei aussichtslos – aber dem ist nicht so. Ich bin der Meinung, wir haben die Technologie, das Geld und das Wissen, die ganze Welt in puncto Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu retten.“

Passend zu York Hovests Optimismus konnte sein Erstlingswerk bereits erste Erfolge einfahren: Der Film wurde mit dem „Sister City Award“ ausgezeichnet, gemeinsam vergeben von den Veranstaltern des Cinemare- und weiteren internationalen Festivals. „Sein Film bringt den Ansatz unseres Filmfests auf den Punkt“, sagt Till Dietsche, Leiter des Cinemare-Festivals.