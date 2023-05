﻿Helmholtz-Zentrum Geesthacht startet großes KI-Projekt für Meerestechnik

Geesthacht. Um die Küsten und Meere zu erforschen, nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Geräte, die sich im Wasser autonom fortbewegen können, Messungen anstellen und sich aus der Ferne steuern lassen. Entwickelt werden solche Technologien unter anderem im Helmholtz-Zentrum Hereon in Geesthacht.

Das Forschungsinstitut hat sich nun mit dem Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung (AWI) in Bremerhaven und dem Geomar Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel zusammengetan, um weitere Forschungsgeräte und Messverfahren für die Zukunft neu und weiterzuentwickeln. Alle drei Einrichtungen gehören zur Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren und sind auf Meeresforschung spezialisiert.

Viele Experten arbeiten zusammen

Die Zusammenarbeit ist für die kommenden sieben Jahre angesetzt und läuft unter dem Projektnamen „MUSE“. Das steht für Marine Umweltrobotik und -Sensorik für nachhaltige Erforschung, dem Schutz und Management der Küsten, Meere und Polarregionen. „An jedem der Institute haben wir für diese Bereiche Expertinnen und Experten. Jetzt bringen wir sie in einem bisher einmaligen Infrastruktur-Projekt zusammen“, sagt die „Muse“-Koordinatorin Martina Löbl vom AWI.

Technik, die autonom schwimmt, fährt und misst

Geforscht wird mit und an Geräten, die zum Beispiel selbstständig durch die Meere gleiten oder als kleine Rover auf dem Meeresboden umherfahren können. Die Geräte sind mit vielen Sensoren und Kameras ausgestattet und erfassen unterschiedliche Daten, wie die Temperatur und den Salzgehalt des Wassers oder die Stärke der Strömungen. Manche können auch an besonders tiefen Stellen eingesetzt werden oder in Extremsituationen wie Stürmen, wenn es für Menschen unmöglich ist, sich im oder auf dem Wasser aufzuhalten.

Mithilfe der Technologien können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler herausfinden, wie sich die biologischen, chemischen und physikalischen Prozesse in den Meeren verändern. Die Erkenntnisse sind besonders für die Klimaforschung wichtig.





Expertise aus vielen Bereichen

Laut Martina Löbl ist die Entwicklung der Technik im „Muse“-Projekt sehr vielfältig aufgestellt. Die drei Institute setzten nämlich ganz unterschiedliche räumliche Schwerpunkte in ihrer Forschung. Das Geesthachter Zentrum Hereon bringe seine Expertise in der Küstenforschung ein, das AWI fokussiere sich auf die eisbedeckten Polarregionen und das Kieler Geomar auf den blauen Ozean.

Der erste gemeinsame Kick-off-Termin für das Projekt fand in dieser Woche vom 23. bis 25. Mai am AWI in Bremerhaven statt. Die Expertinnen und Experten tauschten sich über verschiedene Sensortechnologien aus, sowie über die Frage, inwiefern Künstliche Intelligenz dabei helfen kann, einen wirkungsvollen Meeresschutz aufzubauen.

Projekt läuft bis 2029

„Muse“ wird mit 29,7 Millionen Euro durch die Helmholtz-Gemeinschaft als strategische Ausbauinvestition gefördert, soll im Jahr 2029 abgeschlossen sein und dann in den Betrieb gehen. „Die darin entwickelten Technologien werden wir zunächst an den bereits vorhandenen Unterwasserfahrzeugen testen, ehe sie bei neuen Fahrzeugen zum Einsatz kommen“, sagt Martina Löbl.

Da sich Technologien innerhalb von sieben Jahren schnell weiterentwickeln können, werde das Muse-Team Neuheiten stets in die Arbeit integrieren. Zum Projektende könne das Team dann Lösungen präsentieren, die technisch auf dem neuesten Stand sind.

