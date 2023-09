Bauernproteste mit Alarm

Darum waren in Kiel Sirenen zu hören

Sirenen in Kiel heulen am Donnerstagmittag. Der Warnton erschreckt einige Bürgerinnen und Bürger. Liegt eine Gefahrensituation vor? Zum Glück nicht. Das schrill dröhnende Alarm in Kiel hat einen anderen Grund.