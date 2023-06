﻿Hilfe für krankes Mädchen Maliya: Benefiztag und Spenden bringen 15 000 Euro

Projekt im Freibad Katzheide

Lautes Kinderjuchzen dringt aus dem Freibad Katzheide, obwohl es noch verschlossen ist. 80 Kinder aus der Gemeinschaftsschule am Brook in Kiel-Gaarden lernen in einem von der Kieler Initiative gegen Kinderarmut (Inka) geförderten Projekt das nasse Element kennen, um am Ende schwimmen zu können.