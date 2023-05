Hilfe für Maliya: Kind leidet an seltener Erkrankung KCNT1

Neumühlen-Dietrichsdorf. Am 9. September 2022 wurde Maliya geboren. Zwei Tage später kam sie aufgrund von Krampfanfällen auf die Kinderintensivstation, wo Ärzte nach der Ursache suchten. Nach zwei Monaten des Bangens und Hoffens gab ein Gentest Gewissheit: Das Mädchen hat einen KCNT1-Gendefekt. Dies ist eine sehr seltene Störung, weltweit sind etwa 300 Fälle bekannt. Sie äußert sich beispielsweise in Epilepsie, Migräne und Nervenschmerzen. Die Kinder sind meist stark entwicklungsverzögert, lernen weder sprechen noch laufen und sterben in jungen Jahren. Gegen die Erkrankung gibt es kein Medikament. In Kiel ist eine Welle der Hilfsbereitschaft in Gang gekommen.

„Als ich die Diagnose hörte, war ich am Boden zerstört und habe gleich meinen Mann angerufen“, berichtet die Mutter Whitney Sarfo. Ihr Mann, Eike Degener, der im Bereich Logistik eines Baumarktes arbeitet, eilte sofort zu ihr. „Ich war geschockt und bin ebenfalls in Tränen ausgebrochen“, erinnert er sich. Bis zu 90 Krampfanfälle pro Tag zwischen zehn Sekunden und 20 Minuten hatte das Kind in dieser Zeit.

Familie von Maliya wird immer wieder getrennt

Es folgten Krankenhausaufenthalte, bei denen die Mutter an der Seite ihrer Tochter war. „Bislang hat unsere Tochter beinahe die Hälfte ihrer Lebenszeit im Krankenhaus verbracht“, schildert der Vater. „Über Weihnachten wurde sie ins künstliche Koma versetzt.“ Demnächst stehe wieder ein zweiwöchiger Aufenthalt auf der Intensivstation an, damit unter Kontrolle Medikamente ausgeschlichen und neue gegeben werden könnten. Es gehe darum, die Zahl der Anfälle sowie deren Intensität und die Nebenwirkungen der Medikamente zu reduzieren, so Eike Degener. Währenddessen passen die Großmütter auf die Geschwister auf. Mica ist fünf Jahre alt und Noeyla elf. „Jedes Mal wird die Familie auseinandergerissen“, sagt der Vater.

Mittlerweile hat Maliya bis zu 50 epileptische Anfälle pro Tag. „Sie krampft, speichelt und verdreht die Augen“, erzählt die Mutter, von Beruf Krankenschwester auf einer Geburtsstation. „Manchmal wird Maliya blau.“ In schlimmen Fällen muss sie ein Notfallmedikament geben; und wenn es noch gefährlicher wird, fahren die Eltern mit dem Kind ins Krankenhaus, wo ihm Spritzen gegeben werden. Zur Nacht schließt die Mutter das Mädchen stets an ein Gerät zur Sauerstoffkontrolle und ans EKG an.

Eltern von Maliya schöpfen Kraft „aus der Liebe heraus“

Woher nimmt das Paar die Kraft, sich so intensiv um das kranke Kind zu kümmern und die Hoffnung nicht zu verlieren? „Aus der Liebe heraus“, antwortet Whitney Sarfo und schaut ihre Tochter zärtlich an. Und ihr Mann ergänzt: „Die Unterstützung von anderen trägt uns.“

KCNT1 heißt das defekte Gen KCNT1 heißt das defekte Gen. Es spielt eine wichtige Rolle bei neuronaler Erregbarkeit. Die Mutation stört die Arbeit der Zellen im Körper und führt zu epileptischen Erkrankungen oder Schädigungen von Gehirnfunktionen, die mit schwerwiegenden Entwicklungsverzögerungen einhergehen. Die Krankheit ist erst vor wenigen Jahren entdeckt worden.

So hat ein Freund die Homepage www.lebenmitkcnt1.com gestaltet. „Unser Ziel ist, dass die Forschung vorangetrieben wird“, sagt Eike Degener. „Ich hoffe, dass spätere Fälle davon profitieren.“ Die Familie von Maliya ist auf Spenden angewiesen; unter anderem, weil die Mutter sich um ihre Tochter kümmern und damit ein Gehalt wegfallen wird. Und Maliya wird beispielsweise einen behindertengerechten Autositz und einen Rollstuhl benötigen, sodass ein größeres Auto erforderlich ist.

Benefiztag bei der NDTSV Holsatia für Maliya und ihre Familie

Auch die Neumühlen-Dietrichsdorfer Turn- und Sportvereinigung (NDTSV) Holsatia, in der der Vater früher Fußball gespielt hat, bevor er aus beruflichen Gründen nach Hamburg gezogen ist, engagiert sich zugunsten des Mädchens. Sie veranstaltet am Sonnabend, 27. Mai, von 11 bis 17 Uhr einen Benefiztag auf dem Vereinsgelände im Strohredder 17.

„Die Idee hat sich wie ein Lauffeuer ausgebreitet und viele Mitglieder beteiligen sich“, berichtet der stellvertretende Vorsitzende Michael Tautz. Fußballspiele und -turniere sind eingebettet in Spiel und Spaß für die ganze Familie. Wer noch Preise für die Tombola spenden möchte, kann sich unter mi.tautz@t-online.de melden.