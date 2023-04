﻿Hip-Hop-Truppe des Turnvereins Kiel: Deutsche Meister wollen zur WM in die USA – doch das Geld fehlt

Kiel. Sie sind 39 an der Zahl, zwischen elf und 34 Jahre alt und im März in der Kategorie „Megacrew“ deutscher Meister beim Tanz-Vorentscheid „Hip Hop International Germany“ geworden. Mit diesem eindrucksvollen Titel hat sich die Leistungsformation des Kieler Turnvereins für die Weltmeisterschaft vom 30. Juli bis 6. August in Phoenix in den USA qualifiziert. Wille und Können sind also erkennbar vorhanden – allerdings mangelt es an Geld für die weite Reise.

Die Hip-Hop-Truppe „JUST 2•4•1“ aus Kiel ist deutscher Meister geworden. Jetzt stehen noch größere Ziele an. © Quelle: KARINA DREYER

Die Gruppen „Just Us feat. Tribal Soul“ und „Just a New Edition“ sind zwei Hip-Hop-Leistungsformationen des Kieler Turnvereins, die sich zusammengeschlossen haben. „Just a New Edition“ besteht seit 2015 und umfasst Tänzer im Alter von elf bis 17 Jahren. Zum anderen Team „Just Us feat. Tribal Soul“ gehören die 18- bis 34-Jährigen.

Für die Meisterschaft haben sich als eine Megacrew mit dem Namen „JUST 2•4•1“ zusammengeschlossen. Darin spielt die Postleitzahl Kiels eine Rolle, aber auch das Wortspiel „two for one“. Die Zahlen stehen – englisch ausgesprochen – für das Motto „Zwei für ein Ziel“, erklärt Felicitas Hentschen, die zusammen mit Finnja Schmiedel die Megacrew trainiert.

Die Truppe darf maximal 40 Mitglieder haben, um in dieser Kategorie antreten zu können. „Das haben wir voll ausgereizt“, sagt Stella Schöttle. Die Tänzerin mag die Mischung aus „Sport, Musik und das Zusammensein mit Freunden. „Das ist ein schöner Ausgleich zum Alltag“, sagt sie. Lena Paepke gefällt, dass „jeder individuell tanzt, aber als Formation zur Einheit wird“. In der Megacrew gibt es auch drei männliche Tänzer. „Da hat man sich schnell dran gewöhnt, war halt von Anfang an so“, sagt Piet Köller.

Hip-Hop aus Kiel auf Top-Niveau: Die beiden Trainerinnen Felicitas Hentschen (r.) und Finnja Schmiedel mit den Tänzern Piet Köller und Kari Hilbich (l.) © Quelle: KARINA DREYER

Die Kieler Tanzteams haben schon etliche Preise gewonnen, nach zwei Versuchen sind sie nun auch das erste Mal deutscher Meister beim deutschen Vorentscheid des weltweit größten Hip-Hop-Verbandes „Hip Hop International“ geworden. „Das wollten wir dann auch gleich ausnutzen, um uns Ende Juli an der Weltmeisterschaft in Phoenix zu beteiligen“, sagt Finnja Schmiedel.

Dort sollen sie gegen 4000 Tänzerinnen und Tänzer aus mehr als 55 Ländern antreten. Ihre Choreografie hat keinen Namen. „Es ist ein Mix aus allen Gefühlen, soll unterhalten und für Gänsehaut sorgen“, so Malene Niemand. Die Musik dazu hat das Team aus verschiedenen Stücken gemischt. „Es sind fünf bis sechs Remixe. Instrumentale Teile, dazu verschiedene. Da waren wir kreativ.“

Hip-Hop ist als Sportart kaum bekannt

„JUST 2•4•1“ scheint also gerüstet, nur die Finanzierung des WM-Abenteuers steht noch nicht. Rund 80 000 Euro braucht das Team für Flüge, Unterbringung und Startgeld. Mehr als 22 000 Euro wurden bislangt aus privaten Spenden gesammelt. „Hip-Hop ist als Sportart leider nicht so bekannt“, sagt Felicitas Hentschen. Viele würden an die Battle-Szene und Freestyle denken. „Doch wir sind eine Leistungsformation“, betont sie.

Die Tänzer sind in den sozialen Medien jedoch schon recht bekannt. „Wir teilen diverse Facetten unseres Trainingsalltags – und die meisten Aufrufe auf dem Kanal von Just Us feat. Tribal Soul hat tatsächlich ein Video unserer ausufernden Busfahrten“, so Stella Schöttle. Die beiden Top-Videos bei TikTok haben zusammen mehr als sieben Millionen Aufrufe.

Jeder Euro bringt die Kieler Hip-Hop-Crew voran

Am 1. Juli ist ab 14 Uhr das Spendenevent „Just a Show for Phoenix“ in der Hein-Dahlinger-Halle geplant. Bis dahin möchte die Crew schon Sponsoren gefunden haben.

Spenden sind möglich an: Kieler Turnverein, Finnja Schmiedel, Förde Sparkasse, DE34 2105 0170 1003 4125 56, BIC NOLADE21KIE