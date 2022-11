Kieler Ratsversammlung beschließt Historisches: Die Stadtbahn kommt

Am Schluss wurde es feierlich: Die Kieler Ratsversammlung hat ihren historischen Beschluss für die Kieler Stadtbahn am Donnerstagabend mit Applaus, Ovationen und Sekt gefeiert. Gegenschnitt: Vor 45 Jahren hatte der Rat mit gegenteiligen Argumenten der Straßenbahn in Kiel noch den Garaus gemacht.

Kiel. Historischer Beschluss in der Kieler Ratsversammlung: Die Stadtbahn kommt. Fast 40 Jahre, nachdem mit der Linie 4 die letzte Straßenbahn in Kiel eingestellt worden war, hat der Rat am Donnerstagabend mit großer Mehrheit einer neuen Straßenbahn auf einem Kernnetz mit vier Linien zugestimmt und die Verwaltung mit den weiteren Planungsschritten beauftragt. Die Ratsleute feierten ihren Beschluss mit lang anhaltendem Applaus, Standing Ovations und – auf Einladung der Grünen – einem Glas alkoholfreiem Sekt in der Sitzungspause.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Zehn bis zwölf Jahre dürfte es noch dauern, bis die erste Straßenbahn abfährt. Die gesamten Investitionskosten betragen knapp eine Milliarde Euro. Den Großteil soll der Bund tragen: Die Stadt rechnet mit 90-prozentiger Förderung.

Ulf Kämpfer spricht von einem Schlüsselmoment

Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) eröffnete die Ratsdebatte mit der Einordnung, es handele sich um einen „Schlüsselmoment der Kieler Verkehrspolitik“, der als wichtiges Datum in die Stadtgeschichte von Kiel eingehen werde. Er sei „dankbar und stolz, dass Kiel sich traut, heute diesen Weg zu gehen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ratsherr Dirk Scheelje (Grüne) betonte, die Stadtbahn sei auch ein soziales Projekt. „Alle sollen sich gleich gut durch die Stadt bewegen können“, sagte er. Scheelje dankte dem Oberbürgermeister, dass er sich an die Spitze der Bewegung gesetzt habe.

Max Dregelies erkennt Riesenchance, Stadtteile in Kiel attraktiver zu machen

Ratsherr Max Dregelies (SPD) sprach von der „wichtigsten Entscheidung der Ratsversammlung in dieser Wahlperiode“. Sie berge „die Riesenchance, die Stadt voranzubringen“. Die Stadtbahn könne „viel mehr anbinden, als es heute die Busse können“. Mit ihr könnten Stadtteile attraktiver gemacht werden.

CDU-Fraktionschef Rainer Kreutz nannte die Stadtbahn ein Riesenprojekt, das nur im Konsens gelingen könne. Für die CDU blieben die Erreichbarkeit der Innenstadt, Parkplätze entlang der Trassen und die Zufriedenheit der Geschäftsleute wichtige Kernthemen.

Online-Grafik_Planung-Stadtbahn-Kiel_Oktober-2022_16-9 © Quelle: Ralf Bassen

Christina Musculus-Stahnke beschwört Kindheitserinnerungen

Ratsfrau Christina Musculus-Stahnke erinnerte sich daran, wie sie als Kind mit ihrer Großmutter noch auf der alten Straßenbahnlinie 4 gefahren sei, und wünschte sich, dereinst selbst mit einem Enkelkind wieder Straßenbahn fahren zu können. Auch die Ratsleute Marcel Schmidt (SSW), Burkhard Gernhuber (Linke), Ove Schröter (DP) und Andreas Halle (KVM) bekannten sich beherzt zur Stadtbahn für Kiel. Allein Ratsherr Eike Reimers (AfD) widersprach mit Hinweis auf drohende Verteuerungen. Seine Fraktion stimmte als einzige gegen die Stadtbahn.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Mitglieder der acht demokratischen Fraktionen versprachen einander, auch künftig gemeinsam die Planung zu begleiten. Es herrschte Einigkeit, dass es zur Stadtbahn keine sinnvolle Alternative gebe, weil die KVG-Busse an ihre Kapazitätsgrenze gelangt seien.

Ratsversammlung Kiel, 21. Juli 1977: So kam das Aus für die Straßenbahn in Kiel

Das hatte am 21. Juli 1977 noch anders geklungen. Damals versetzte die Ratsversammlung mit einem neuen Generalverkehrsplan für Kiel der Straßenbahn den Todesstoß. Der Plan setzte allein auf den Ausbau des Busverkehrs. Die Mehrheit fiel mit 25:21 Stimmen recht knapp aus. SPD und FDP votierten für den Generalverkehrsplan, die CDU dagegen. Grüne gab es noch nicht. Wichtiges Argument für die Stilllegung der Straßenbahn war damals auch „eine Beruhigung der Innenstadt zugunsten der Fußgänger“.

Lesen Sie auch

Der Bauausschussvorsitzende Holger Lüth (SPD) berief sich in der Ablehnung der Straßenbahn seinerzeit auf ein 4,8 Kilogramm schweres Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hatte. Ratsfrau Elisabeth Lange (CDU) machte sich noch einmal für die Straßenbahn stark: Sie besitze erhebliche Vorteile gegenüber dem Bus. Ratsherr Uwe Petersen (FDP) stellte fest, dass es „heute einfach zu spät ist, noch an einer Straßenbahn-Konzeption festzuhalten“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Tatsächlich hatte Kiel den langen Abschied von der Straßenbahn da längst eingeleitet. Als Erstes war schon 1965 die Linie 3 eingestellt worden. 20 Jahre später war mit der Linie 4 endgültig Schluss mit Straßenbahn. Jetzt gibt es einen Neuanfang.